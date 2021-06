L'homme barricadé à Jonquière s'est rendu aux policiers

Après plus d'une demi-journée enfermé dans son appartement au deuxième étage, l'homme de 32 ans s'est rendu aux policiers sans résistance alors que le groupe tactique d'intervention (GTI) s'apprêtait à intervenir.

Depuis 16h dimanche, le boulevard Harvey était fermé entre la rue Saint-Hubert et la rue Saint Rémi dans l'arrondissement de Jonquière. Plus d'une vingtaine de policiers avaient formé un périmètre autour de la maison de l'individu de 32 ans et certains citoyens avaient été évacués par mesure de précaution.

Même si l'individu a été arrêté, des artificiers de la Sureté du Québec devaient vérifier si des engins explosifs étaient dans la demeure.

Un homme connu des services de police s'est barricadé dans son domicile. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Les policiers ont réussi à entrer en communication avec l'homme qui semblait agité. Il a brisé deux vitres de son appartement et a jeté plusieurs objets par la fenêtre, plusieurs fois dans la journée de dimanche tandis que l'équipe de Radio-Canada était sur les lieux.

Toutefois, en fin d'après-midi, les forces de l'ordre ont perdu le contact avec l'homme. Les policiers ont tenté de lui passer des messages au mégaphone.

Ensuite, un robot s'est dirigé vers son appartement au deuxième étage pour aller lui porter un cellulaire.

Un robot s'est approché de la porte d'entrée. Photo : Radio-Canada

Finalement, l'homme a collaboré avec les policiers vers 21h dimanche.

« Le temps ne compte pas pour nous, on prendra le temps qu'il faut pour l'aider à sortir de lui même et lui apporter l'aide nécessaire », avait lancé le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier, juste avant que l'homme ne décide de sortir.

Homme en crise

Selon Bruno Cormier, « l'homme aurait proféré des menaces de mort à des gens durant la nuit dernière ».

Selon les témoignages du voisinage, l'homme connu des services de police, aurait menacé de « planter des explosifs » si les policiers se déplaçaient jusqu'à lui.

Selon les informations de Philippe L'Heureux