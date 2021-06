Deux suspects à l’hôpital à la suite d’une chasse à l’homme

L'Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incidents graves lance une enquête sur une chasse à l’homme impliquant la police d’Edmonton dans le comté de Parkland et s’est conclu par l’envoi de deux hommes dans la trentaine à l’hôpital, samedi après-midi.

La poursuite a commencé par le vol d’un véhicule près de la 218e Rue et la route Stony Plain, à Edmonton.

La police a répondu à un signalement vers midi, samedi. Lorsque des auto-patrouilles se sont approchées du véhicule volé, celui-ci leur a foncé dessus avant de se sauver à haute vitesse en direction de l’ouest , explique la police par communiqué.

Une voiture de police banalisée a alors suivi le véhicule volé jusqu’à ce qu’il s’arrête sur une route secondaire à proximité du territoire de la Nation crie d’Enoch.

Les suspects sont sortis du véhicule et des coups de feu ont été échangés avec les policiers. Ils sont ensuite remontés dans le véhicule et ont tenté de s’enfuir sur la route 628 avant d’abandonner leur véhicule dans un fossé en bordure de la route et de tenter de se cacher dans un champ.

Un ordre de se mettre à l’abri a été lancé pour ce secteur du comté vers 14 h 10 et a été levé vers 16 h 30, lorsque la police a confirmé l’arrestation des deux suspects.

Les suspects ont été conduits à l’hôpital. L’un d’eux a été blessé par balle, alors que l’autre a été examiné par mesure de précaution , indique la police.

L'Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incidents graves a indiqué qu’elle lançait une enquête sur la fusillade quelques heures plus tard.

Accusations

Les deux hommes font face à des accusations de vol, de possession et de transport d’arme sans autorisation et de voie de fait, auxquelles pourraient s’ajouter des accusations liées à la drogue.

Le plus jeune des deux est également accusé de bris de conditions, d’entrave au travail des policiers et d’avoir utilisé une arme pour éviter son arrestation.

Avec les informations de Thandiwe Konguavi