COVID-19 : le nombre de nouveaux cas demeure stable en Outaouais et à Ottawa

Du côté québécois, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte 12 nouvelles infections, soit une de plus que la journée précédente, et aucun décès supplémentaire.

Depuis le début de la pandémie, 12 267 cas et 214 décès liés à la maladie ont été signalés dans la région.

Pour l’heure, 117 personnes sont toujours atteintes de la COVID-19 en Outaouais.

Quatre d’entre elles sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

L’ensemble du Québec compte 179 cas de plus que la veille. Il s’agit du meilleur bilan qu’a connu la province depuis septembre 2020.

Deux décès à Ottawa

Deux décès attribuables à la COVID-19 sont enregistrés dimanche par Santé publique Ottawa (SPO).

Le nombre total de morts liés au virus passe désormais à 579 dans la capitale fédérale.

Le nombre de cas confirmés grimpe quant à lui à 27 301 en raison de 36 infections supplémentaires. La veille, 31 cas s'ajoutaient au bilan.

À l'heure actuelle, 523 infections sont toujours actives.

Pour ce qui est du bilan hospitalier, 24 patients se trouvent à l’hôpital, dont quatre sont traités aux soins intensifs.

L’Ontario rapporte 663 nouveaux cas de COVID-19 dimanche, soit la plus faible progression du virus depuis le 18 octobre dernier. La province passe aussi le cap du million de personnes immunisées.