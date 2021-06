Un changement de nom pour les Municipalités de la Saskatchewan

L'organisme, qui représente les villes, les villages, les villages de villégiature et les municipalités du nord de la Saskatchewan, retourne à son ancienne appellation soit l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan.

Corde sensible

En février 2020 , l'organisme avait décidé de se rebaptiser sous le nom Municipalités de la Saskatchewan.

Son but était d’élargir le nombre de ses membres.

Mais le changement de nom proposé a semblé avoir touché une corde sensible chez l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan (SARM). En juin 2020 , la SARM a voté contre la fusion avec les Municipalités de la Saskatchewan, aujourd’hui SUMA.

On s’est rendu compte que le conseil d’administration a fait une erreur. On aurait dû demander aux membres de se prononcer par l’entremise d’un vote et c’est ce qu’on a fait la semaine dernière , a expliqué Jean-Marc Nadeau, directeur général de l’organisme.

Le 1er juin, les membres ont eu l’occasion de se prononcer sur le nom par un vote en ligne pendant 2 jours.

Jean-Marc Nadeau a précisé que le conseil d’administration voulait revoir la mission de l’Association dès 2017 .

Entre 2018 et 2019 , le terme urbain portait à confusion, car certains de leurs membres ne se reconnaissent pas là-dedans. Ceci inclut les villages et les communautés du nord qui font partie de l'Association, a expliqué M. Nadeau.

Au cours des prochaines semaines, l’organisme sera au travail pour effectuer la transition au sein de l’organisme, a-t-elle annoncé dans un communiqué de presse.

Avec les informations de Bryan Eneas et Mercia Moosely