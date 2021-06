Vaccination : la cible n'est pas atteinte au Nouveau-Brunswick

Dimanche, 69 % de la population de 12 ans et plus du Nouveau-Brunswick a reçu un vaccin contre la COVID-19. Il manque encore 6 points de pourcentage pour atteindre le taux de vaccination de 75 %, la première condition pour ouvrir partiellement les frontières.

Le Nouveau-Brunswick espérait vacciner les trois quarts de la population admissible d’ici le lundi 7 juin.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, le 15 avril 2021 Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Sans cette condition, les premiers assouplissements aux mesures sanitaires ne se feront pas lundi, a indiqué la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell.

Elle ne veut faire aucun compromis. Rien ne va changer avant qu'on ait atteint notre but de 75 % de la population ayant reçu sa première dose .

Ça ne va pas être possible si les gens ne sont pas vaccinés. Une citation de :Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du N.-B.

Selon elle, l'atteinte de cette cible est essentielle pour continuer à protéger le système de santé de la province lorsque certaines restrictions seront assouplies. Il faut être certain qu’on n’aura pas de problème avec la capacité des hôpitaux.

Le Nouveau-Brunswick comptait initialement sur un taux de vaccination de 75 % pour commencer à ouvrir les frontières dès lundi avec deux régions frontalières du Québec (Avignon et le Témiscouata), l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. C’est aussi à partir du 7 juin que la province souhaitait faciliter les voyages pour des raisons humanitaires, pour les travailleurs, les camionneurs et les personnes qui déménagent au Nouveau-Brunswick. Outre un taux de vaccination de 75 %, deux conditions doivent être respectées pour que ce plan aille de l’avant : la province exige que le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 soit bas et que toutes les zones sanitaires de la province demeurent en phase jaune.

La balle est dans le camp de la population, dit Russell

Jennifer Russell indique qu’il y a des milliers de rendez-vous disponibles dimanche et lundi .

C’est maintenant le temps de retrousser nos manches et de nous faire vacciner , ajoute-t-elle.

Clinique de vaccination contre la COVID-19 le 6 mai 2021 à Edmundston, au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Selon elle, il est encore possible de vacciner la population nécessaire d’ici lundi soir. Je ne sais pas à quelle heure on va arrêter demain soir, mais j’espère qu’on va atteindre notre but.

On a la capacité, on a les doses. C’est maintenant aux citoyens d'aller se faire vacciner. Une citation de :Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du N.-B.

Dimanche, on précise que le taux de vaccination est passé à 69 %, soit une maigre augmentation de 0,5 point de pourcentage par rapport au jour précédent.

Dans un communiqué, la santé publique annonce une conférence de presse lundi pour faire état des progrès en vue du passage à la phase verte .

On est un peu à la dernière minute!

La région du Madawaska comptait sur la vaccination pour recommencer à échanger avec celle du Témiscouata, au Québec.

Communauté rurale de Haut-Madawaska, au Nouveau-Brunswick, le 11 avril 2021 Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

On est un peu à la dernière minute! lance le député local, Jean-Claude D’Amours. On souhaite tous se rendre à 75 % pour lundi. Espérons qu’on pourra l’être le plus rapidement possible.

Mais c’est certain qu’il faut un progrès d'un peu plus qu’un demi-point de pourcentage par jour. Une citation de :Jean-Claude D’Amours, député d’Edmundston-Madawaska-Centre

Selon lui, le Nouveau-Brunswick aurait pu s’inspirer des autres provinces, par exemple en organisant plus rapidement des centre de vaccination sans rendez-vous. On est peut-être un petit peu en retard. On aurait pu en faire un peu plus.

Des familles toujours séparées

On attendait avec impatience cette date-là , raconte Pascal Bujold, le maire de Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie, dont la communauté est liée à Campbellton par le pont J. C. Van Horne. Pointe-à-la-Croix, le Restigouche, Campbellton et Atholville, on dépend tellement les uns des autres.

On est capable d’attendre quelques jours, mais il ne faudrait pas que ça dure beaucoup plus longtemps. On est vraiment à boutte. Une citation de :Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Ma mère est à Dalhousie. J’ai tellement hâte de pouvoir aller la voir et la serrer dans mes bras , raconte le maire.

La rivière Restigouche, le pont J. C. Van Horne et Campbellton, au Nouveau-Brunswick, à l'automne 2018 Photo : Getty Images / edb3_16

Éric Marquis, le maire d'Edmundston, explique que certaines familles ne se sont pas vues depuis presque un an et qu’elles ont hâte de pouvoir le faire. La dernière fois qu’on a eu cette possibilité-là, c’était fin juillet, début août.

Il pense que cela redeviendra possible prochainement. J’ai l’impression que ça ne prendra que quelques jours avant qu’on arrive au 75 %.

Trois nouveaux cas

Deux nouveaux cas de COVID-19 sont annoncés dimanche dans la région de la Péninsule acadienne et de Bathurst (zone 6), et un dans la région de Fredericton (zone 3).

Dans la région 6, il s’agit d’une personne dans la vingtaine et d'une autre dans la soixantaine. L’un des cas est lié à un voyage, l'autre à un contact avec une personne infectée.

Dans la région 3, il s’agit d’une personne dans la trentaine qui a été en contact avec une personne infectée.