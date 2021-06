De nouveaux services seront offerts aux Autochtones à Senneterre

L'organisme souhaite y lancer de nombreux projets pour les Autochtones en milieu urbain.

L’idée est d’augmenter son offre de services qui réponde aux besoins grandissants de la communauté.

Il y aura par exemple une boutique autochtone, une salle communautaire, une cuisine pour continuer à servir les diners gratuits aux enfants, une clinique médicale et un atelier pour la réinsertion sociale.

Parmi les autres projets, la construction de 5 logements d'urgence. La coordonnatrice des services au centre Nancy Brunelle affirme voir de plus en plus d'itinérants autochtones en ville.

Présentement, il n’y a aucun logement de disponible ici. Avant, on n’avait pas d’itinérance à Senneterre. Là on en a de l’itinérance, des gens qui se ramassent dans la rue, plus de place où se loger , dit-t-elle.

Et de préciser que le centre est déjà venu en aide aux itinérants. On a déjà logé des personnes à l'hôtel, en attendant de trouver des logements, mais on n’en trouve pas. Habituellement les Autochtones s’aident beaucoup entre eux, ils ne laisseront pas personne de leur famille ou amis dans la rue, sauf que là ils sont en déjà en surpopulation dans leur logement et ils ne peuvent plus donner un coup de main. C’est pour ça qu’il y a de gens qui se ramassent dans la rue , fait t-elle savoir.

Selon Nancy Brunelle, les Autochtones sont méfiants envers les services publics et ne consultent que lorsque leur santé s'aggrave.

D'où l'idée d'installer une clinique médicale au centre.

Nous, en ayant une clinique, on espère travailler en amont puis prévenir les maladies graves. On est en train de travailler avec le ministère de la Santé sur ce projet-là. On aimerait ça avoir une infirmière à temps plein et un médecin qui viendrait une fois par semaine pour les consultations , ajoute la responsable.

À plus long terme, le centre compte construire des logements sociaux pour les Autochtones.