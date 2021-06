Un leader métis de Selkirk diffuse la culture métisse grâce à sa camionnette 

Le ministre de la culture et du patrimoine de la Fédération métisse du Manitoba (MMF), Alfred « Bucky » Anderson diffuse de la musique d’inspiration métisse auprès des jeunes et personnes âgées de Selkirk dans le sud du Manitoba à partir d’une camionnette adaptée.

Pendant une vingtaine d'heures par semaine, M. Anderson conduit la camionnette dans les rues de la ville et diffuse une liste de chansons, dont certaines de ses chansons métisses préférées. Klaxons, pouce levé : les gens lui expriment leur admiration pendant qu'il parcourt la ville.

L'idée de lancer la camionnette musicale lui est venue l'année dernière alors que les rassemblements pour des événements comme la Journée des peuples autochtones et la Fête du Canada n’étaient pas possibles en raison de la COVID-19.

J'avais cette camionnette et je me suis dit : " Pourquoi ne pas apporter la musique aux gens ? , dit le leader métis.

Celui qui est également le vice-président de l'Interlake Métis Association de la MMFFédération des Métis du Manitoba a transformé sa camionnette Chevy P30 de 1998. Il a créé quelques trous sur le côté, puis il a installé des haut-parleurs, le tout relié à un générateur.

La camionnette musicale de « Bucky » Anderson dans une rue de Selkirk, dans le sud du Manitoba. Photo : CBC / Lenard Monkman

La culture métisse à l’honneur

On reconnaît la camionnette à ses drapeaux et autres éléments symbolisant la culture métisse.

Le fourgon musical de M. Anderson devenu célèbre à Selkirk au cours de la dernière année présente une partie de la culture métisse dans cette ville de 2500 citoyens métis.

Notre objectif est de promouvoir notre culture et notre patrimoine. Et je pense que nous faisons le travail , explique M. Anderson.

Tout au long de la semaine, M. Anderson fait sa tournée et s'arrête dans quelques écoles locales, distribuant souvent des copies du drapeau métis bleu et blanc.

Pour lui, c’est l'occasion d'inculquer un sentiment de fierté culturelle aux enfants.

Quand ils apprennent leur culture et leur patrimoine à l'école, la graine est plantée , indique-t-il.

À un de ses passages à l’École Ruth Hooker composée à 80 % d’élèves issus du milieu autochtone, l’assistante pédagogique Heather Fontaine fait remarquer qu’il est important que les enfants s’habituent à leur culture.

Nous sortons à la récréation, nous entendons cette musique, ils commencent à courir, à crier et à hurler. Ils sont si heureux, ils dansent. Et cela a été une expérience vraiment joyeuse pour tout le monde.

Les résidents du Knights Centre, une résidence pour personnes âgées de 55 ans et plus, font partie de ses plus grands admirateurs.

Tant de personnes sont déprimées à l'idée d'être enfermées seules , constate Kathy Matson, une résidente du centre.

Et dès que nous entendons la musique, ils sont dehors sur les balcons à applaudir, à saluer et à le remercier d'être descendu.

Récemment une courte absence en raison d’une maladie a permis à M. Anderson de mesurer la popularité de son initiative auprès des gens. Il dit avoir reçu plusieurs appels de résidents qui s’inquiètent de ne plus voir la camionnette.

Il espère maintenant s’offrir une camionnette plus récente pour pouvoir parcourir de plus longues distances.

Avec les informations de Lenard Monkman