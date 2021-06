COVID-19  : 4 nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue

Les nouveaux cas ont été enregistrés dans la MRC de Rouyn-Noranda, ce qui fait grimper le nombre de cas actifs à 9 dans la région.

Cela fait plusieurs semaines que l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas enregistré autant de nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée.

Et avec le passage de la région au palier d'alerte vert, la santé publique régionale ainsi que des élus demandent aux citoyens de rester vigilants et de continuer à respecter les mesures sanitaires en place.

La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire rappelle que malgré le passage en zone verte, le virus circule toujours.

Il ne faut pas que les gens pensent que c’est derrière nous. Ce n’est pas terminé. Là, on voit une augmentation des cas. C’est sûr que ce n'est pas ce que l’on souhaite. Alors il y a des rencontres qui se font, mais c’est important de dire aux gens de ne pas multiplier les changements de bulle, les rencontres parce que ce n'est pas derrière nous, c’est encore une menace bien réelle , affirme-t-elle.

Le président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue Martin Ferron rapporte que lui et les préfets ont eu des discussions quant à l'autorisation de se déplacer entre les régions et les provinces.

Ils ouvrent les frontières encore, ils permettent la transition entre l’Ontario et le Québec. Alors tout ça, oui ce sont des inquiétudes. Est-ce que l’on va demander que les gens soient vaccinés pour venir? Ce serait une des meilleures choses, mais pour ce bout-là on n’a pas de contrôle même si on peut émettre nos commentaires , dit-il, précisant que les préfets n’ont pas fait de demande en ce sens auprès du gouvernement.

Martin Ferron dit toutefois demeurer optimiste pour la saison estivale.

Il demande à la population de demeurer vigilante et de continuer à respecter les mesures sanitaires, notamment la désinfection, le lavage des mains et le port du masque. Il insiste d’ailleurs sur le rôle de la vaccination dans l’évolution de la situation épidémiologique.

Allez vous faire vacciner, ceux que ce n’est pas fait encore. Je sais que ce n’est pas tout le monde qui aime ça, mais faites-le pour vos proches. Faites-le pour vos familles, vos amis parce que ça va nous redonner encore plus rapidement une vraie qualité de vie comme on avait avant, sans distanciation et les contraintes que l’on est obligé de suivre , lance-t-il.

Avec le changement de palier, il sera par exemple possible de réunir des personnes de trois résidences différentes ou un maximum de 10 personnes d'adresses différentes dans une maison ou un chalet.