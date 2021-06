L’approvisionnement en vaccin inquiète des pharmaciens d'Ottawa

Dès lundi, les Ontariens âgés de 70 ans et plus pourront prendre leur deuxième rendez-vous, soit une semaine plus tôt que prévu. Les personnes ayant reçu une première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech ou de Moderna le 18 avril ou plus tôt pourront aussi faire de même, trois semaines avant la date initiale.

Ce devancement place des pharmacies comme ProMed, situé dans le sud d’Ottawa, dans une position difficile.

Nous n’avons pas assez de doses pour accommoder le deuxième rendez-vous sans avoir d’abord complété les premières doses , lance sa propriétaire Lubna Fawaz.

Cette dernière affirme qu'essayer de planifier et de replanifier des rendez-vous est un cauchemar administratif lorsque les vaccins n’arrivent pas à temps.

Sa pharmacie a reçu de nouvelles doses vendredi alors que le dernier arrivage datait du 25 mai.

Nous espérons que ça ira mieux, ou que ce sera consistant au moins. […] Il y a eu des semaines où nous n’avons [rien reçu] , témoigne Mme Fawaz.

Un problème à l’échelle de l’Ontario, selon une association

Répondre aux besoins pour les premières, et maintenant pour les deuxièmes doses, pose problème à l’échelle provinciale, selon le président-directeur général de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, Justin Bates.

L’imprévisibilité de l’approvisionnement a toujours été, je crois, un de nos plus grands défis pour offrir le vaccin au plus de gens possible , dit-il.

M. Bates fait valoir que plusieurs ont une préférence pour leur vaccin, et certains qui sont admissibles pour devancer leur deuxième dose choisissent de l’obtenir en pharmacie, même s'ils ont reçu leur première dose ailleurs.

Bien que l’Association appuie l’élargissement de l’admissibilité, M. Bates estime qu’il doit être mieux synchronisé avec l’offre existante. Il croit aussi que les pharmacies devraient en être informées plus tôt afin de mieux répondre aux questions du public.

Alors que les pharmacies reçoivent environ 150 doses par semaine […], la demande va dépasser l’offre que nous avons. Nous travaillons donc avec le ministère de la Santé pour augmenter […] ces expéditions , ajoute M. Bates.

Justin Bates, président-directeur général de l’Association des pharmaciens de l’Ontario (archives) Photo : Mathieu Simard

Le Canada a récemment donné son feu vert au mélange des vaccins pour les deuxièmes doses. Pour ce faire, l’Ontario a déployé des plans pour permettre ce changement, mais M. Bates craint que des problèmes d’approvisionnement ne continuent à peser sur les pharmacies si les gens qui ont eu une première dose d’AstraZeneca passent au vaccin de Pfizer ou de Moderna.

Le scénario idéal serait un système de commande flexible et plus routinier grâce auquel nous pourrions commander une quantité exacte , souligne M. Bates.

Plus de doses bientôt, dit la province

Par voie de communiqué, la porte-parole du ministère de la Santé, Alexandra Hilkene, soutient que ce sont les bureaux de santé publique qui sont responsables de la gestion des vaccins dans leur région . Elle ajoute que la province s’attend à recevoir 4,7 millions de doses du vaccin de Pfizer en juin, et environ 3,54 millions en juillet.

Ces arrivages s’ajouteraient ainsi aux 193 000 doses de Moderna et aux 254 000 doses d’AstraZeneca déjà en main.

En fonction de l’approvisionnement prévu par le gouvernement fédéral, nous allons augmenter les allocations pour les pharmacies à compter de la semaine prochaine , poursuit la porte-parole.

La semaine prochaine, 284 000 doses de Moderna et de Pfizer devraient être distribuées dans les pharmacies de l’Ontario, soutient Mme Hilkene.

Avec les informations de Natalia Goodwin de CBC