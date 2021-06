9 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Actuellement, 84 cas sont actifs sur le territoire régional.

Le nombre de décès liés à la COVID-19 demeure inchangé à 269.

Si les cas continuent de baisser au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les hospitalisations augmentent : sept personnes sont désormais hospitalisées à l'hôpital de Chicoutimi, dont trois aux soins intensifs.

Au Québec, la baisse est significative en cette fin de semaine avec 179 nouveaux cas rapportés et aucun décès qui ne s'ajoute au bilan de la province.

Bilan de la vaccination

Dans la région, 3967 doses de vaccin ont été administrées samedi pour un total de 210 777 doses.

Dès lundi, les personnes de 80 ans et plus vont pouvoir devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose. Dès mardi, ce sera au tour des 75 ans et plus.

À ce jour, 64,5 % des Québécois ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, tandis que 6,6 % de la population est considérée complètement vaccinée avec l'administration de deux doses.