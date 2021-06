La Capitale-Nationale a la deuxième plus grande couverture vaccinale au Québec

En comptant les prises de rendez-vous, le taux de couverture s’élève à 73 % au sein de la population générale.

Chez les adultes, l’objectif de 75 % est déjà atteint, alors que 79 % des 18 ans et plus ont reçu une première injection contre la COVID.

En additionnant les adultes inscrits sur Clic Santé, cette proportion grimpe à 84 %.

Malgré la réponse encourageante dans la Capitale-Nationale, la campagne vaccinale n’entend pas ralentir la cadence.

La vaccination à l'auto a commencé samedi dans le stationnement souterrain du PEPS de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le CIUSSS commence la vaccination en milieu scolaire lundi, au moment où déjà 76 % des adolescents de 12 à 17 ans ont soit reçu une première dose, soit pris rendez-vous pour le faire.

Les autorités promettent que la vaccination des ados aura des airs de fête.

Objectif : les féliciter pour leur patience et pour tous les sacrifices faits dans la dernière année , indique le CIUSSS par courriel.

Nos jeunes seront nos vedettes, nos célébrités. Nous sommes fiers d’eux et nous le soulignerons par « une foule de petites attentions ».

Les jeunes vont vraiment vivre une expérience particulière sur nos sites , assure Patricia McKinnon, la responsable de la campagne vaccinale de la Capitale-Nationale.

Patricia McKinnon, la responsable de la campagne de vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La vaccination en milieu scolaire se poursuivra pendant deux semaines.

Le départ du vaccin-o-bus

Le vaccin-o-bus prendra la route au début du mois de juin. Photo : Courtoisie/CIUSSS de la Capitale-Nationale

La clinique de vaccination roulante mise en place par le CIUSSS, baptisée vaccin-o-bus , prendra aussi la route lundi.

Elle ira rejoindre là où se trouvent des personnes moins enclines à prendre rendez-vous sur Clic Santé ou à se déplacer dans une clinique de vaccinations sans rendez-vous.

Tout est possible , indique le CIUSSS. Le vaccin-o-bus pourrait ainsi rouler jusqu’au parvis de l'église Saint-Roch pour rejoindre une clientèle plus désaffiliée , au parc Victoria pour rejoindre les plus jeunes, au Grand Marché de Québec et aux plaines d'Abraham.

Depuis le retour des beaux jours, le parc Victoria est particulièrement prisé par la jeunesse de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La Baie de Beauport et Le Festif! de Baie-Saint-Paul se trouvent aussi sur l’itinéraire de la clinique roulante.

Deuxième dose devancée

La proportion de Québécois vaccinés augmente de jour en jour. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Dès lundi, les octogénaires pourront également devancer l’obtention de leur deuxième dose de Pfizer et de Moderna sur Clic Santé.

Par ailleurs, quelque 1200 doses d’AstraZeneca seront disponibles demain aux cliniques de vaccination du Relais, des Galeries de la Capitale et de l’aréna Marcel-Bédard, à Beauport, pour celles et ceux qui veulent obtenir une deuxième injection.

Il faut avoir obtenu sa première dose au moins huit semaines auparavant pour être éligible à la deuxième.

Il est possible de recevoir sans rendez-vous une première dose de Pfizer dimanche, à compter de 13 h, au centre de vaccination d'ExpoCité. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Par ailleurs, 250 doses de Pfizer sont disponibles dimanche, sans rendez-vous, au centre de vaccination d’ExpoCité, entre 13 h et 17 h.

Lundi, c’est au centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières que les gens pourront obtenir une première dose de Pfizer, sans rendez-vous. Il y en aura 120 disponibles.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale précise qu’il sera bientôt possible d’obtenir la deuxième dose des vaccins Pfizer et Moderna sans rendez-vous.