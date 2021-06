Importante hausse du nombre d'enquêtes sur les inconduites des agents frontaliers

Ces inconduites concernent principalement l'octroi de passe-droit, par exemple, ou un manque de respect envers la clientèle, entre autres exemples.

L'Agence des services frontaliers du Canada ( ASFCAgence des services frontaliers du Canada ) fait état de 215 enquêtes fondées sur ses agents l'an dernier, contre 171 en 2019.

Cette augmentation a été enregistrée au moment où des restrictions frontalières ont été mises en place pour contrôler la pandémie. Cela a considérablement fait baisser le nombre de voyages à destination et en provenance du Canada.

L'année dernière, le nombre total de voyages enregistrés à l'entrée et à la sortie du pays par voie aérienne et terrestre s'élevait à un peu plus de 25 millions, ce qui est loin des près de 94 millions de voyages enregistrés en 2019.

Autopatrouille de l'Agence des services frontaliers du Canada Photo : ASFC

L'agence note toutefois que ces cas d'inconduite n'étaient pas tous liés aux voyages. Le nombre de cas varie d'une année à l'autre et il est important de noter que toutes les inconduites ne sont pas liées à des plaintes du public ou à des voyages internationaux , explique Rebecca Purdy, porte-parole de l'ASFC.

Jean-Pierre Fortin, président national du Syndicat des douanes et de l'immigration, souligne pour sa part que certains points d'entrée ont encore connu un trafic élevé au cours de la dernière année.

Même s'il y a eu une baisse des voyages, vous vous souviendrez qu'il y a eu un nombre important de voyageurs dans les aéroports pendant plusieurs mois en 2020 et que les frontières terrestres ont connu très peu de changement, surtout en ce qui concerne les activités commerciales. Une citation de :Jean-Pierre Fortin, président national du Syndicat des douanes et de l'immigration

Les quelque 200 enquêtes menées l'an dernier ont abouti à la réprimande de 170 agents, qui ont en grande partie écopé de suspensions temporaires.

Selon une demande d'accès à l'information obtenue par CBC News, seulement huit agents de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada ont été congédiés depuis 2018.

Un agent a été licencié pour avoir interféré dans le processus d'immigration. L’enquête interne a révélé qu'il avait tenté d'aider un avocat spécialisé en immigration en retirant illégalement des éléments qui auraient suscité des questionnements dans le dossier d'un client et en délivrant un permis de résidence temporaire.

D'autres agents ont été renvoyés pour avoir dévalorisé des clients, fait des commentaires inappropriés à l'égard de collègues, abusé de leur autorité et partagé des informations privées de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada .

L'agence frontalière, qui emploie environ 14 000 personnes, a précisé que les mesures disciplinaires sont gérées au cas par cas et sont fondées sur la gravité des allégations ainsi que sur des facteurs atténuants et aggravants.

Toutes les plaintes reçues par l'ASFC sont traitées de manière efficace, professionnelle et impartiale. Les plaintes alléguant l'inconduite d'un employé sont examinées et font l'objet d'une enquête et, lorsque l'inconduite d'un employé est confirmée, des mesures correctives peuvent être appliquées, le cas échéant. Une citation de :Rebecca Purdy, porte-parole de l'ASFC

Une surveillance indépendante

Les affirmations de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada sont loin de convaincre Janet Dench, directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés. Elle pense qu'il y a probablement plus de cas d'abus dont on ne sait rien encore.

Les personnes qui n'ont pas de statut permanent au Canada sont souvent extrêmement réticentes à porter plainte parce qu'elles craignent que cela ne se retourne contre elles […] Et il y a des indications que cela se produit dans certains cas. Une citation de :Janet Dench, directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés

Parfois, les gens sont renvoyés, dit-elle, et si le comportement problématique se produit lors du renvoi – par exemple, s'il y a violence physique envers une personne renvoyée –, mais que cette personne est ensuite expulsée du Canada, elle n'est même pas ici. Il est vraiment difficile pour eux de déposer et de poursuivre une plainte.

Mme Dench insiste sur la nécessité d’une surveillance externe et indépendante de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada , qui est la seule agence de sécurité publique au Canada sans organisme de surveillance indépendant. Elle qualifie la configuration actuelle d' inefficace .

L' ASFCAgence des services frontaliers du Canada a un pouvoir énorme sur la vie de ces personnes. Et il y a toujours la possibilité d'abuser de ce pouvoir , ajoute-t-elle.

Un projet de loi visant à élargir le mandat de l'organisme civil chargé de traiter les plaintes du public contre la GRC pour couvrir également l'Agence des services frontaliers du Canada n'a pas réussi à passer le cap du Sénat avant la fin de la dernière session parlementaire.

Le gouvernement fédéral n'a pas encore redéposé le projet de loi.

L' ASFCAgence des services frontaliers du Canada a déclaré que, jusqu'à présent cette année, elle a ouvert 41 enquêtes fondées, qui ont abouti à trois licenciements.

D'après le texte de Catharine Tunney, de CBC News