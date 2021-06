Palmarès des pires routes du Québec : les artères du Saguenay-Lac-Saint-Jean épargnées

Pour pouvoir le dresser, l'organisation avait demandé aux conducteurs, aux cyclistes et même aux piétons de se prononcer. Plus de 2800 votes ont été enregistrés entre le 20 avril et le 17 mai.

Fait à noter : aucune route de la région n'apparaît dans ce classement peu reluisant. Par le passé, le rang Saint-Martin, de Saguenay, y avait déjà figuré.

Les trois premiers rangs reviennent au chemin de la Grande-Ligne qui se trouve à Carignan, en Montérégie, à la rampe d'embarquement du traversier de Matane, au Bas-Saint-Laurent et au chemin du 3e-Rang-du-Bic qui est situé à Rimouski, également au Bas-Saint-Laurent.