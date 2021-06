Gala Québec Cinéma : célébrer le cinéma d'ici, contre vents et marées

Après une année difficile à tous les points de vue, le cinéma québécois pourra enfin souffler un peu dimanche soir et célébrer le travail accompli malgré la pandémie grâce au Gala Québec Cinéma, animé par Geneviève Schmidt, qui promet une soirée remplie d’humour et de sincérité.

Cette année, il n’y aura pas de tapis rouge, et le public sera restreint à environ 80 personnes, mais le metteur en scène de la soirée, Charles Dauphinais, assure que le décor a été pensé pour atténuer l’effet parfois déconcertant de la salle vide.

Au niveau du décor, on a vraiment essayé de travailler le parterre pour faire en sorte qu'on ait un sentiment presque intime. [...] On occupe bien l’espace, de sorte que ça n’a pas l’air vide du tout. Il y a un sentiment de proximité, même si on doit respecter les mesures sanitaires , a-t-il expliqué en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

M. Dauphinais s’est également donné le mandat de faire connaître les films en nomination au public, qui n’a pas eu la chance de tous les voir en raison de la fermeture prolongée des salles de cinéma. La soirée ne se limitera donc pas à une simple remise de prix : chaque film aura droit à une présentation de ses grandes lignes.

On désamorce totalement le fait qu’on n’a pas vu les films, explique-t-il. On fait même des blagues autour du fait qu’on ne les a pas vus. Et après, assez rapidement, on entre dans le vif du sujet et on commence à parler des films, à les raconter au travers de présentateurs qui vont être là pour porter ça.

Et pour la présentation des œuvres en lice pour le meilleur film de l’année, un comédien ou une comédienne de chaque production montera sur scène pour raconter une expérience personnelle liée au tournage ou à la préparation de leur personnage.

Dans cette catégorie, s’affronteront Le club Vinland, de Benoît Pilon; La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette; Mon année Salinger (My Salinger Year), de Philippe Falardeau; Nadia, Butterfly, de Pascal Plante; et Souterrain, de Sophie Dupuis.

Les films favoris de la soirée

Parmi la vingtaine de films en lice pour des prix ce soir, certains d’entre eux se démarquent avec plusieurs nominations. Les favoris de la soirée sont La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette (15 nominations), Souterrain, de Sophie Dupuis (13 nominations), et Le club Vinland, de Benoît Pilon (13 nominations).

Mon année Salinger (My Salinger Year), de Philippe Falardeau, suit non loin derrière avec 11 nominations, tout juste devant Target Number One, de Daniel Roby (10 nominations), ainsi que le premier film québécois produit par Netflix, Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté (8 nominations).

Un prix du public hors de l’ordinaire

Inauguré en 2017, l’Iris Prix du public met en compétition les cinq films ayant enregistré le plus grand nombre d’entrées dans les cinémas de la province pendant la période de référence du gala. Mais cette année, l’ensemble des 32 films et documentaires sortis dans une salle commerciale au Québec étaient admissibles à ce prix, décerné en fonction d’un vote populaire. Une décision prise en soutien aux créatrices et créateurs et aux salles de cinéma , selon le site du Gala Québec Cinéma.

Rappelons que les documentaires ont été ajoutés à la liste des nominations après la controverse entourant l’absence de nominations pour le documentaire Les Rose, qui aborde la crise d’Octobre à travers les yeux du réalisateur Félix Rose.

Je suis emballé que les films documentaires soient présents dans le prix du public. Je trouve que c’est beaucoup mieux pour la santé d’un prix comme ça , a affirmé Charles Dauphinais.

Voici les finalistes pour le prix du public : Je m’appelle humain, de Kim O’Bomsawin; Les Rose, de Félix Rose; Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté; La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette; et Le club Vinland, de Benoît Pilon.

Par ailleurs, deux nouveaux Iris s’ajoutent cette année, soit ceux des catégories meilleure musique originale pour un film documentaire et meilleur court métrage documentaire, pour un total de 30 Iris remis.

Le Gala Québec Cinéma sera présenté sur les ondes d’ICI Télé à partir de 20 h, le dimanche 6 juin. L’événement sera également diffusé en direct sur le site de Radio-Canada.

Les finalistes des prix Iris 2021

Film s’étant le plus illustré à l’international

La déesse des mouches à feu, d'Anaïs Barbeau-Lavalette

Mon année Salinger (My Salinger Year), de Philippe Falardeau

The Song of Names, de François Girard

Target Number One, de Daniel Roby

Nadia, Butterfly, de Patrice Laliberté



Meilleur film

Le club Vinland, de Benoît Pilon

La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette

Mon année Salinger (My Salinger Year), de Philippe Falardeau

Nadia, Butterfly, de Patrice Laliberté

Souterrain, de Sophie Dupuis



Meilleur premier film

Félix et le trésor de Morgäa, de Nicola Lemay

Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté

Vacarme, de Neegan Trudel



Meilleure réalisation

Anaïs Barbeau-Lavalette, La déesse des mouches à feu

Sophie Dupuis, Souterrain

Philippe Falardeau, Mon année Salinger (My Salinger Year)

Benoit Pilon, Le club Vinland

Daniel Roby, Target Number One



Meilleur scénario

Normand Bergeron, Benoit Pilon et Marc Robitaille; Le club Vinland

Sophie Dupuis, Souterrain

Philippe Falardeau, Mon année Salinger (My Salinger Year)

Catherine Léger, La déesse des mouches à feu

Daniel Roby, Target Number One



Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle

Émilie Bierre (Magalie Jodoin), Les nôtres

Marie-Evelyne Lessard (Rachel), Jusqu'au déclin

Margaret Qualley (Joanna), Mon année Salinger (My Salinger Year)

Sarah Sutherland (Dara), Like a House on Fire

Karelle Tremblay (Josée), Death of a Ladies' Man



Meilleure interprétation masculine dans un premier rôle

Réal Bossé (Alain), Jusqu'au déclin

Paul Doucet (Jean-Marc Ricard), Les nôtres

Patrick Hivon (Mathieu), Mont Foster

Antoine Olivier Pilon (Daniel Léger), Target Number One

Sébastien Ricard (frère Jean), Le club Vinland



Meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien

Sophie Desmarais (Karine), Vacarme

Marianne Farley (Isabelle Jodoin), Les nôtres

Éléonore Loiselle (Marie-Ève), La déesse des mouches à feu

Caroline Néron (la mère), La déesse des mouches à feu

Sigourney Weaver (Margaret), Mon année Salinger (My Salinger Year)



Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien

Normand D’Amour (le père), La déesse des mouches à feu

Rémy Girard (frère Léon), Le club Vinland

James Hyndman (Mario), Souterrain

Robin L’Houmeau (Keven), La déesse des mouches à feu

Théodore Pellerin (Julien), Souterrain



Révélation de l'année

Kelly Depeault (Catherine), La déesse des mouches à feu

Jasmine Lemée (Laura), Mon cirque à moi

Rosalie Pépin (Émilie), Vacarme

Joakim Robillard (Maxime), Souterrain

Arnaud Vachon (Émile Lacombe), Le club Vinland



Meilleur film documentaire

Wintopia, Mira Burt-Wintonick

Tant que j’ai du respir dans le corps, Steve Patry

Je m’appelle humain, Kim O'Bomsawin

The Forbidden Reel, Ariel Nasr

Errance sans retour, Mélanie Carrier et Olivier Higgins



Meilleur court métrage – Fiction

Aniksha, Vincent Toi

Comme une comète, Ariane Louis-Seize

Écume, Omar Elham

Goodbye Golovin, Mathieu Grimard

Lune, Zoé Pelchat



Meilleur court métrage – Animation

Barcelona de Foc, Theodore Ushev

The Fourfold, Alisi Telengut

In the Shadow of the Pines, Anne Koizumi

Moi, Barnabé, Jean-François Lévesque

La saison des hibiscus, Éléonore Goldberg



Meilleur court métrage – Documentaire

Clebs, Halima Ouardiri

Le frère, Jérémie Battaglia

Life of a Dog, Danae Elon et Rosana Matecki

Nitrate, Yousra Benziane

Port d’attache, Laurence Lévesque



Prix du public