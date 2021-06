Pensionnat de Kamloops : des Ottaviens se recueillent et appellent à l’action

Cette récente découverte a fortement ébranlé les communautés d’un bout à l’autre du Canada et les rassemblements se multiplient pour honorer la mémoire des victimes de pensionnats autochtones.

Le fondateur de l'organisation Canadiens unis contre la haine, Fareed Khan, a expliqué en entrevue que le rassemblement de samedi visait à appeler à une prise d’action concrète sur le chemin de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Nous ressentions le besoin de faire ceci pour reconnaître la tragique découverte des restes de 215 enfants autochtones, mais aussi pour parler du fait que ce ne sont pas des nouvelles nouvelles , a-t-il dit en soulignant que les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, qui s’est conclue en 2015, portent précisément sur les enjeux de racisme et de discrimination dont sont victimes les membres de communautés autochtones.

Nous appelons les gens présents, mais aussi tous les Canadiens, à ne pas oublier et à ne pas laisser tout cela n’être seulement qu’un signal sur le radar , a imagé M. Khan. Il a, du même souffle, pressé les politiciens tels que le premier ministre Justin Trudeau à honorer leurs promesses faites au chapitre de la réconciliation.

Durant l'événement de samedi soir, 215 petits chandails de couleur orange ont été accrochés au Monument canadien pour les droits de la personne.

Le rassemblement était organisé par Canadiens unis contre la haine. Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Chelsea, des souliers ont été déposés, vendredi, dans un sentier où il y avait autrefois une voie ferroviaire. Selon les dires de l'une des organisatrices, ce chemin était emprunté par des résidents de pensionnats autochtones qui tentaient de regagner leur communauté, après avoir réussi à fuir.

Je voulais faire quelque chose à Chelsea parce que c’est là où j’habite et je pense qu’il faut que chaque petit village, chaque petite communauté, se rallie, travaille en collaboration avec les populations autochtones et essaie de transformer l’avenir afin qu’il soit plus positif , a dit Tammy Scott, qui est la mère d’un enfant de 7 ans et d’un autre de 11 ans.

C’était vraiment important pour moi de prendre ma tristesse et ma colère et de la transformer en action , a-t-elle ajouté. Elle a précisé qu’elle souhaitait aussi que ses enfants et tous ceux de sa communauté comprennent que les communautés autochtones sont encore victimes, à ce jour, d'injustices.

Avec les informations de Rémi Authier et de Sandra Abma, CBC