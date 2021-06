Un boisé menacé par un projet de voie de contournement à Château-Richer

L’objectif de ce projet est d’offrir une option plus sécuritaire aux camionneurs et automobilistes qui empruntent chaque jour la Côte de la Chapelle. Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années, mais un accident survenu à l’été 2018 est venu confirmer l’urgence de travailler ce dossier-là , souligne le maire Jean Robitaille.

La Ville a donc acheté 36 hectares de terrain cet hiver dans le but de réaliser, entre autres, une voie de contournement qui permettrait d’atteindre la route Saint-Achillée sans prendre la côte abrupte.

Le projet inclut aussi le déménagement du dépôt à neige et de l’écocentre. Le site actuel du dépôt à neige dérange beaucoup de citoyens qui se plaignent du va-et-vient des camions la nuit, explique le maire. L’écocentre est installé sur un terrain en location.

Le poumon de Château-Richer

Sur ces lots acquis par la municipalité se trouve un boisé qui fait le bonheur de plusieurs citoyens. Certains ont même acheté leur propriété dans le secteur pour pouvoir s’y rendre à pied. C’est le cas d’Alexandra Houlé, qui habite juste en face. La nature pour moi, c'est un élément primordial pour l'équilibre physique, pour l'équilibre mental , dit-elle.

Maxime Roberge fréquente le lieu à proximité de la rivière du Sault-à-la-Puce depuis une trentaine d'années. Moi, je suis natif d'ici, ma famille est native d'ici depuis toujours, donc le boisé est très important pour moi. Depuis que je suis jeune, je le fréquente et avec mes enfants maintenant.

Le boisé qui pourrait être rasé pour faire la voie de contournement se trouve le long de l'avenue Royale. Photo : Radio-Canada / Félix Morrissette-Beaulieu

Joint au téléphone, Jean Robitaille dit entendre les doléances des citoyens, mais affirme que l'endroit choisi pour la voie de contournement est le seul possible. On a vérifié le tout avec une firme, ils nous ont confirmé qu'il n'y avait pas d'autres espaces pour faire une sortie sécuritaire.

Le maire assure que la Ville compte utiliser seulement 2 des 36 hectares achetés. On va mettre en place beaucoup plus d’espaces verts et de parcs à cet endroit-là que tout le reste.

Malgré cela, les citoyens continuent de s’inquiéter pour leur petit havre de paix. C'est pas qu'on est contre le développement, mais y a une manière de le faire. Ici, c'est un espace utilisé par la population pour se ressourcer , explique Nicolas Houde, qui habite le secteur depuis trois ans.

La mobilisation, une bonne solution

Pour l’ancien ministre des Affaires municipales, Rémy Trudel, c’est une bonne nouvelle que les citoyens s'intéressent de très près à l'occupation de leur territoire. C’est ce genre de comportement qui peut faire bouger les choses, croit-il.

C'est une sacrée bonne nouvelle ça, et on doit en tenir compte au niveau de l'application légale du règlement, du règlement d'urbanisme. Une citation de :Rémy Trudel, ancien ministre des Affaires municipales

Le conseil municipal votera lundi une résolution en vue de la création des plans et devis pour la voie de contournement.

Avec les informations de Félix Morrissette-Beaulieu