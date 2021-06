Recruter des employés au volant

La pénurie de main-d'oeuvre oblige les entreprises à innover. Meubles South Shore à Coaticook a tenu une activité d'embauche à l'auto ce matin. Des six candidats qui se sont présentés, quatre y ont trouvé un emploi.

Pour la directrice de l'usine South Shore, Erika Charron, il est loin d'être facile de trouver de la main-d'oeuvre à Coaticook.

C'est une région qui est plein emploi. Il faut donc vraiment être créatif au niveau de l'embauche pour aller chercher des CV , a-t-elle fait savoir.

C'est pour cette raison que l'entreprise a voulu trouver une formule différente des méthodes traditionnelles en organisant une embauche à l'auto.

On s'est dit, faisons ça convivial, faisons ça simple. Les gens n'ont pas besoin d'avoir de CV, n'ont pas besoin de s'habiller Une citation de :Jérôme Caron, vice-président qualité et ressources humaines chez Meubles South Shore

L'initiative a d'ailleurs connu un certain succès auprès des travailleurs potentiels.

Ça fait six mois qu'on est arrivés dans le coin. Ma conjointe s'est trouvé un emploi ici. Là, c'est à mon tour , indique Janick Pomerleau, l'un des six candidats.

Meubles South Shore a un besoin pressant d'une quinzaine d'employés pour répondre aux besoins de ses principaux clients tels Amazon et Wayfair. La pandémie n'a pas été un frein pour l'entreprise, bien au contraire.

Nous, on a été fermés deux jours, jusqu'à ce qu'on soit confirmés comme service essentiel. Quand cela a ouvert, tout s'est vidé. On a eu le phénomène "papier de toilette" dans le meuble où on a vidé nos inventaires en quelques semaines , soutient Erika Charron.

Des travailleurs étrangers à la rescousse

L'entreprise vient d'annoncer un investissement de 3 millions de dollars à Coaticook afin de porter sa production de 1100 à 1400 meubles par jour. Elle vient aussi de faire l'acquisition d'une maison qui abritera des travailleurs étrangers.

L'intention, c'est d'y aller avec des travailleurs qu'on a déjà au Mexique dans l'une de nos usines et de leur offrir un programme d'échange , ajoute Mme Charron.

Sur la rue Ottawa, à deux minutes à pied de la manufacture, les six travailleurs mexicains auront leur propre chambre. South Shore espère ainsi combler une partie de ses besoins en main-d'œuvre.

On est en monde sélection, on eu 40 candidatures en deux jours. C'est quelque chose qui semble intéressant pour les travailleurs mexicains. Une citation de :Erika Charron, directrice de l'usine South Shore

Ces employés viendront travailler à tour de rôle pendant six mois à Coaticook, et ce, dès le mois d'octobre.

D'après le reportage de Jean Arel