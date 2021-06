Flirtant avec un retour à la Maison-Blanche, Trump retrouve ses partisans

Banni des réseaux sociaux, mais toujours aussi influent chez les républicains, Donald Trump a retrouvé samedi soir un public conquis pour son premier discours depuis des mois, flirtant plus que jamais avec une nouvelle candidature à la présidentielle américaine de 2024.

L'ex-président a retrouvé son goût de la surenchère pour annoncer ce discours devant la convention des républicains de Caroline du Nord, un État qui a voté deux fois pour lui en 2016 et 2020.

Il paraît que les lieux seront pleins, tous les records battus! avait-il prédit vendredi dans un communiqué.

C'est à guichets fermés, avec quelque 1250 billets vendus – selon les organisateurs – que cet événement a eu lieu à Greenville, dans le sud-est des États-Unis, soit beaucoup moins que les milliers de personnes qui se pressaient lors de ses célèbres rassemblements de campagne électorale.

Il s'agissait samedi soir de son premier grand discours public depuis février.

S'il ne l'a pas annoncé officiellement, le milliardaire âgé de 74 ans caresse ouvertement l'idée d'une nouvelle candidature en novembre 2024.

Nous allons reprendre notre pays [...]. Nous ne pouvons pas laisser de mauvaises choses arriver à notre pays, et de mauvaises choses nous arrivent comme jamais auparavant. Une citation de :Donald Trump, 45e président des États-Unis, au début de son discours

Écorcher les politiques de Joe Biden

Pour beaucoup de républicains, le message de campagne des élections de mi-mandat devrait se centrer sur les critiques de la politique menée par son successeur démocrate Joe Biden.

Mais Donald Trump ne semble pas prêt à lâcher sa théorie, pourtant démontée maintes fois par les tribunaux, selon laquelle l'élection de 2020 lui a été volée. Et il est revenu sur le sujet samedi soir dès le début de son discours.

Il a aussi critiqué le conseiller médical à la Maison-Blanche, Anthony Fauci, et l'administration Biden, s'attribuant le succès de la campagne de vaccination. Il a notamment affirmé que les Américains seraient dans le pétrin présentement sans lui.

Près de cinq mois après avoir quitté la présidence, et aujourd'hui installé dans son club de golf de Bedminster, près de New York, le milliardaire n'a toujours pas reconnu explicitement sa défaite. Et se voit bien de retour dans le Bureau ovale.

Pas de réseaux sociaux, mais des communiqués quotidiens

Toujours très populaire chez les électeurs républicains, l'ex-président est certes privé de réseaux sociaux, mais il est loin de rester muet.

Se posant en faiseur de rois, Donald Trump distribue, par voie de communiqués quotidiens, ses soutiens électoraux à des candidats de son parti... et ses critiques au vitriol à ses ennemis.

Rares sont les républicains qui ont osé rompre avec lui, malgré le violent assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier et ses allégations infondées de fraudes électorales massives lors de la présidentielle de novembre 2020.

Car beaucoup le voient encore comme un atout précieux pour la campagne des élections de mi-mandat de novembre 2022, au cours desquelles les républicains espèrent reprendre le contrôle du Congrès. Une influence inédite pour un président américain pourtant vaincu au bout d'un seul mandat.

Il pourrait d'ailleurs reprendre, au cours des prochains mois, les grands rassemblements électoraux qu'il affectionne tant.

Les admirateurs de Donald Trump sur le parcours de son véhicule vers l'assemblée républicaine samedi, en Caroline du Nord. Photo : AP / Chris Seward

Pas d'invitation pour Zuckerberg

Provocateur, il a ainsi lâché vendredi que la prochaine fois qu'il sera à la Maison-Blanche, il n'inviterait pas le patron de Facebook Mark Zuckerberg à dîner, outré d'avoir été suspendu sur le réseau social pendant deux ans.

L'ex-président ne pourra revenir sur Facebook que quand les risques pour la sécurité du public auront disparu , a annoncé la plateforme, qui l'avait exclu temporairement le 7 janvier dernier pour avoir encouragé ses partisans lors de la violente attaque du Capitole la veille. Une décision sans précédent.

Une insulte à ses plus de 74 millions d'électeurs en novembre 2020, a dénoncé le républicain, aussi banni de Twitter.

Joe Biden avait quant à lui rassemblé plus de 81 millions de voix.