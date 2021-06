L’Académie Rivier à Prince Albert au menu de la réunion des députés communautaires

Lors de la tribune publique de l’assemblée des députés communautaires (ADC) de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) organisée samedi, le directeur général de la SCFPASociété canadienne-française de Prince Albert , Christian Fure, a signifié que le gouvernement de la Saskatchewan a tous les documents pour que le projet avance.

Ça fait huit ans que nous sommes quasiment dans la rue. Nous sommes quasiment la seule communauté à ma connaissance qui n’a pas d’espace permanent pour ses espaces. Nous n’avons vraiment pas assez de temps pour attendre encore, donner assez de temps au gouvernement , a-t-il martelé.

La Société canadienne-française de Prince Albert a présenté une analyse financière du projet.

Une annonce à Saskatoon avant Prince Albert?

Le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , Denis Simard, entend poursuivre les discussions avec le ministre de l’Éducation Dustin Duncan, mais admet qu’il ne connaît pas les orientations du gouvernement et de son ministre.

On ne sait pas ce que le ministère va faire. On pense essentiellement tout haut à des scénarios. Si le dossier de Prince Albert pour des raisons qui appartiennent au gouvernement ne bouge pas aussi vite que nous on le désirerait, ce qu’on dit essentiellement c’est que ça se pourrait qu’il y ait une annonce de Saskatoon avant Prince Albert , a dit Denis Simard.

L’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise demande à toute la communauté fransaskoise d’appuyer le dossier.

Plan de développement global adopté

Au cours de la 128e réunion de l’ ADCassemblée des députés communautaires , le plan de développement global 2021-2030 a été adopté.

Pour l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , ce plan est le résultat de beaucoup de travail au cours des derniers mois. Le document sera présenté à la communauté au cours de l’Assemblée générale annuelle.

C'est un excellent plan pour les prochaines années, un plan qui devrait être plus simple à mettre en œuvre que le plan précédent. Nous allons examiner nos progrès régulièrement afin d’évaluer les avancées et proposer des ajustements au besoin , a indiqué Denis Simard dans un communiqué.

Honorer la mémoire des victimes des pensionnats autochtones

Avant les travaux de la journée, les membres de l’ ADCassemblée des députés communautaires ont respecté une minute de silence pour honorer la mémoire des 215 enfants, dont les restes ont été retrouvés sur le terrain d'un ancien pensionnat autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique.

En même temps, l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise dit qu’elle enverra une lettre au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour soutenir la demande de recherches sur les terrains de tous les pensionnats autochtones à la grandeur du pays.

La prochaine assemblée des députés communautaires de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise aura lieu les 18 et 19 septembre à Regina, en présentiel si les mesures sanitaires le permettent.

Avec les informations de Désiré Kafunda