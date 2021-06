Cette dame habite le même logement du centre-ville depuis une dizaine d'années. L'arrivée récente d'un nouveau propriétaire a complètement bouleversé sa quiétude.

Il m'a dit "il va falloir que tu déménages, je vais mettre quelqu'un à ta place. C'est 100 dollars par mois de plus pendant trois ans, sinon je mets quelqu'un à ta place, c'est ça et c'est tout!" [...] C'est de la pression indue et de la violence verbale et j'ai peur de lui , raconte Mme Racine.

La femme a refusé cette proposition du propriétaire, puisqu'elle était largement supérieure à l'augmentation moyenne de 0,5 à 0,8 % recommandée par le Tribunal administratif du logement pour 2021. C'est ce qui a mis le feu aux poudres.

La première fois que je l'ai vu, il est entré chez moi le 14 février. Il parlait sans arrêt et il s'est mis à crier parce que je ne faisais pas ce qu'il veut. Il hurlait après moi. Une citation de :Linda Racine, résidente de Drummondville

Il ne s'agit pas d'un événement isolé, assure une voisine de la dame, récemment témoin d'une autre colère du même propriétaire.

Il criait des insanités. Il a dit des choses pas très respectueuses à madame Racine, qui elle, lui parlait toujours calmement.

Ce genre de situation est monnaie courante à Drummondville, estime l'organisme Action Location. Selon la directrice générale, France Boulanger, plusieurs propriétaires font tout en leur pouvoir pour expulser leurs locataires et reprendre leurs logements pour grimper leur prix.

Plusieurs locataires m'ont fait mention que quatre ou cinq nouveaux propriétaires ont décidé que le Tribunal administratif du logement, ce n'est pas pour eux autres, qu'ils faisaient leur loi et que c'était comme ça que ça fonctionnait, point à la ligne.

L'avocat spécialisé en droit locatif Me Jonathan Lamontagne a lui aussi remarqué cette tendance.

Il y a des façons de faire qui ne sont pas respectées actuellement et c'est pour ça qu'on voit ces divers phénomènes-là de hausses de loyers et de rénovictions, parce que les droits actuels ne sont pas respectés , souligne-t-il.

C'est un petit peu une justice du Far West. Une citation de :Me Jonathan Lamontagne, avocat spécialisé en droit locatif

Avec un taux d'inoccupation de 1,8 % contre 2,5 % à l'échelle provinciale, la crise du logement à Drummondville est clairement exacerbée par ce type de comportement, déplore France Boulanger.

C'est très inquiétant, parce que l'on se demande comment ces locataires-là vont pouvoir se loger à nouveau un jour! Une citation de :France Boulanger, directrice générale chez Action Location

Déterminée à conserver son toit, Linda Racine brandira bientôt une lettre de sa propriétaire des dix dernières années devant le Tribunal administratif du logement. Elle vise ainsi à prouver qu'elle est une locataire exemplaire et rappeler ses droits à son nouveau propriétaire.

Que je puisse jouir de mon logement à l'intérieur et à l'extérieur et qu'on me prévienne avant d'arriver, qu'on ne me harcèle pas , s'exclame-t-elle.

D'après le reportage de Jean-François Dumas