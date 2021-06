Un recensement vieux de 260 ans revient à Trois-Rivières

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Trois-Rivières a mis la main sur un recensement datant de 1760. Le document est une pièce d'archive du Gouvernement des Trois-Rivières de l’époque.

C'est assez exceptionnel. Ce n'est pas tous les jours qu'on tient un document aussi important pour notre histoire , lance Élaine Bérubé, archiviste-coordonnatrice à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Trois-Rivières.

Le document retrouve son lieu d'origine deux siècles plus tard. C'est parce que c'est à nous. C'est un portrait de notre région à cette époque-là. Le document est particulièrement intéressant puisqu'il traite d'une époque charnière, de 1760 à 1764 , explique l’historien François Roy.

C'est un trou dans l'histoire parce que le régime français finit en 1760 et le régime britannique commence en 1764. Entre les deux, c'est le régime militaire , relate-t-il

Le document liste des noms de la région de Trois-Rivières à l'époque. Photo : Radio-Canada

Le manuscrit recense tous les habitants de la région à l'époque. Les chefs de famille, on y [lit] s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, des domestiques , illustre l’historien.

Selon lui, c’était une façon pour les Anglais nouvellement établis après la bataille des plaines d'Abraham de mieux comprendre la population.

Démocratiser la relique

Avant de revenir à Trois-Rivières, le document a passé 150 ans entre les mains de la Société historique de Montréal.

Il était dans le secteur privé, maintenant il est dans le domaine public. C'est à nous et on peut les consulter comme on veut , se réjouit François Roy.

Le document est disponible en version numérique sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Selon les informations de Raphaëlle Drouin