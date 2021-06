COVID-19 : 3 millions de doses de vaccins administrés en Alberta

L’Alberta a administré 3 013 555 doses de vaccins contre la COVID-19 jusqu'à présent. Elle enregistre aussi 293 nouveaux cas et trois décès.

Au total, 502 833 personnes ont reçu deux doses et sont complètement immunisées.

Plus de 66 % des Albertains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que plus de 13 % sont complètement immunisés.

Passer le cap des 3 millions de doses signifie que nous sommes encore plus près de l'ouverture pour l'été. Alors que de plus en plus d'Albertains continuent de se faire vacciner, nous pouvons tous nous attendre à des jours meilleurs à venir , a lancé le premier ministre Jason Kenney.

La province compte 5 071 cas actifs, dont 2 067 dans la zone de Calgary et 1346 dans la zone d’Edmonton.

Samedi, 373 personnes sont hospitalisées, dont 105 aux soins intensifs. Il s’agit d’une légère amélioration puisque 379 personnes étaient hospitalisées vendredi, dont 108 aux soins intensifs.

Deux des décès annoncés samedi se trouvaient dans la zone d'Edmonton. Le troisième venait de la zone Nord.