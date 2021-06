COVID-19 : la vaccination des jeunes progresse à Ottawa et en Outaouais

Radio-Canada a pu croiser plusieurs adolescents heureux de se faire vacciner au Palais des Congrès de Gatineau.

J’espère bien que tout retournera à la normale , a dit Samuel James Santos. Il a avoué qu’il a trouvé difficile, par moments, de passer autant de temps à la maison en raison de la pandémie.

J’espère qu’on ne [connaîtra] pas une quatrième vague ou qu’on ne retournera pas à un confinement. Ce serait horrible , a-t-il ajouté.

La vaccination organisée en milieu scolaire pour les jeunes de 12 à 17 ans du Québec doit officiellement débuter lundi. Ils peuvent déjà recevoir leur première dose, en Outaouais, en se rendant dans les centres communautaires de vaccination, et ce, depuis le 25 mai.

Les adolescents semblent être au rendez-vous puisque 44 % des jeunes de 12 à 17 ans de l’Outaouais ont déjà reçu leur première dose, selon les chiffres fournis par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Plus tôt cette semaine, la directrice de la campagne de vaccination en Outaouais, Nency Héroux, a qualifié d’« engouement » le taux de réponse des personnes de cette tranche d’âge.

Pour que le plan de rentrée scolaire sans masque ni bulles-classes du gouvernement de François Legault soit mis en branle, en septembre, au moins 75 % des jeunes de 12 à 17 ans devront être vaccinés.

Des centaines d'Ottaviens répondent « présent »

Samedi, à Ottawa, des centaines de jeunes âgés de 18 à 39 ans ont convergé à une clinique communautaire éphémère déployée au 140, rue Main. L’événement appelé "Jabapalooza" - un mot-valise formé de "jab"(piqûre) et du suffixe "palooza" qu’on retrouve dans l'appellation de nombreux festivals, comme le Lollapalooza - accueillait les Ottaviens au son d’une musique ambiante.

Les vaccins sont vraiment sécuritaires et c’est le moyen de faire en sorte que les choses reviennent à la normale, qu’on puisse voir notre famille et nos amis à nouveau et que la pandémie prenne fin , a lancé Andrew Aulthouse, un résident de la capitale fédérale de 28 ans qui a pu se faire inoculer.

Des centaines d'Ottaviens de 18 à 39 ans ont pu se faire vacciner, samedi, à l'événement "Jabapalooza". Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

L'une des jeunes adultes croisées par ICI Ottawa-Gatineau a expliqué avoir eu de la difficulté à obtenir un rendez-vous hâtif avec le système de rendez-vous provincial. Au moment où tous les Ontariens de 18 ans et plus sont devenus admissibles à la vaccination, en mai, il n’y avait pas assez de doses en stock, à Ottawa pour répondre à la demande.

Il y a un gros décalage entre provinces, malheureusement, donc il y a eu peu de déception de ne pas être au Québec, en ce moment, étant donné qu’eux devancent les deuxièmes doses , a commenté Amal Azouz, une résidente d’Ottawa de 31 ans.

J’ai vu qu’au Québec, mes amis du même âge sont déjà tous vaccinés alors que moi, j’ai attendu depuis des semaines , a-t-elle ajouté. Cette Ottavienne s’est néanmoins dite très contente d’avoir pu finalement devancer la date de sa première dose en recevant celle-ci samedi dans le cadre du Jabapalooza.

Avec les informations de Marielle Guimond