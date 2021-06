Cri du cœur pour déconfiner les funérailles

Avec le déconfinement qui se poursuit et la vaccination qui progresse, des familles demandent des assouplissements au gouvernement afin de pouvoir se rassembler en plus grand nombre pour vivre leur deuil.

Pour le moment, un maximum de 25 personnes peut se rassembler dans les salons funéraires et les cimetières en zones rouge et orange. Le nombre de personnes pouvant assister à une cérémonie régulière dans un lieu de culte est pourtant passé de 25 à 100 personnes depuis le passage en zone orange.

Une situation jugée incohérente par la famille d’Hélène Samson, qui a perdu sa mère, Yvonne Gosselin, il y a un an et qui attend toujours pour pouvoir l’enterrer. On trouve ça plate le fait que tout soit ouvert partout, même le hockey, mais que pour les funérailles, ils ne font rien , dit-elle.

Quatre membres de la famille ont déposé des fleurs au pied de la tombe de leur mère dans le cimetière de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste, en attendant de pouvoir célébrer ses funérailles. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

La limite de 25 participants obligerait cette famille à faire des choix difficiles. Juste avec ses enfants et ses petits enfants, on est 25, alors on ne peut pas inviter les frères et sœurs de ma mère, ni nos cousins et cousines, ni nos amis et puis même les arrière-petits-enfants ne peuvent pas venir , se désole Hélène Samson.

En paliers d’alerte jaune et vert, le nombre de personnes permis pour assister à des funérailles passe à 50, un nombre toujours insuffisant pour certains. Les gens de 80 ans et plus qui sont décédés ont souvent de grosses familles. Nous, quand on se réunit, on est 100 à 110 personnes, seulement un côté de sa famille , indique Mme Samson.

On peut être plusieurs dans un parc et on peut être 250 personnes pour un spectacle, pourquoi on ne pourrait pas être juste le nombre de personnes dont on a besoin dans le cimetière , poursuit son frère Rénald Samson.

Des événements émotifs

Le curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste, Paolo Maheux, est conscient que le caractère émotif des événements comme des funérailles, des enterrements ou des mariages peut inquiéter la santé publique, mais avec le déconfinement, il constate lui aussi certaines incohérences.

Quand je regarde la partie des Canadiens au Centre Bell avec 2500 personnes, je crois que c’est aussi un événement à haute charge émotive. Là-dessus, il y a comme un genre de sentiment d'iniquité. Une citation de :Paolo Maheux, curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste

Il soutient que ce que la famille Samson exprime a été vécu par plusieurs familles dans la dernière année. Plusieurs portent cette souffrance d'avoir attendu, remarque l’abbé.

Le curé de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste, Paolo Maheux Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Adapter les dernières volontés

La famille Samson a finalement décidé d’adapter les derniers souhaits de leur mère en espérant pouvoir maximiser le nombre de participants. Yvonne Gosselin souhaitait que ses funérailles se déroulent le jour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, mais la famille a finalement pris la décision de les repousser au 3 juillet.

Ça serait vraiment plaisant qu'on puisse aussi faire quelque chose de beau pour elle pour son dernier repos. Une citation de :Hélène Samson

Peu importe le contexte sanitaire, cette date sera maintenue. C’est comme un deuil qui ne se termine pas, il faut qu’on l’enterre pour être capable d'enclencher le processus , plaide Rénald Samson.

D’ici là, ils espèrent que les mesures leur permettront de se rassembler au moins à une centaine de personnes, comme c’est le cas en ce moment dans les lieux de culte.

Le ministère de la Santé et Services sociaux a répondu par courriel que des événements comme des funérailles ne peuvent pas être comparés à des festivals ou à d'autres événements culturels, puisque lorsque les gens ne se connaissent pas, la distanciation est plus facile à faire respecter. Le ministère précise aussi qu'il est tout de même permis lors de l'exposition du défunt ou de l'expression des condoléances d'instaurer un roulement pour les personnes désirant s'y présenter, si le nombre d'entre elles présentes en même temps ne dépasse pas le maximum permis.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche