Recevoir son vaccin contre la COVID-19 malgré une peur des aiguilles

Pour plusieurs, la possibilité de recevoir un vaccin contre la COVID-19 représente une lumière au bout d’un long tunnel… mais pas pour ceux et celles qui ont peur des aiguilles.

Pour la neuroscientifique et communicatrice Samantha Yammine, la phobie des vaccins remonte au début de l'adolescence. À 12 ans, elle s'est évanouie la première fois après s’être fait vacciner.

Quand je parlais de ma peur, j’ai souvent rencontré un manque de compassion. Les professionnels de la santé me disaient de ne pas m'inquiéter. Puisqu’on a tellement ignoré mes craintes, le processus est devenu de plus en plus anxiogène pour moi, explique-t-elle.

Quand le temps est venu de recevoir son vaccin contre la COVID-19, elle ressentait de l’anxiété… même si elle voulait se faire vacciner.

C’était très difficile pour moi de me rendre à la clinique de vaccination, même si je voulais vraiment me faire vacciner. Une citation de :Samantha Yammine, neuroscientifique

Ça fait six mois que je parle de vaccins. Pour mon propre vaccin, j’ai ressenti beaucoup de panique, confie-t-elle. C’est difficile de se sentir mal face au vaccin qui va te sauver la vie.

Et elle est loin d’être la seule à faire face à cette peur.

Selon la pédiatre urgentiste au CHU St-Justine de Montréal Evelyne Trottier, environ 20 % des adultes ont une peur des aiguilles et près de deux tiers des enfants la ressentent aussi. Mais seulement entre 5 et 10 % de la population a une phobie extrême des aiguilles, comme c’est le cas pour Samantha Yammine.

Samantha Yammine est neuroscientifique et communicatrice en science. Photo : Samantha Yammine

Souvent la peur des aiguilles vient de mauvaises expériences pendant l’enfance, surtout parce qu’on a banalisé l’impact d’une procédure douloureuse chez un patient, explique la pédiatre.

La psychologue clinicienne Rebecca Pillai Riddell constate aussi que l'attitude des parents peut avoir un impact important sur la perception des aiguilles pour un enfant. Elle dit qu’il y a des indicateurs biologiques ainsi que sociaux liés à la phobie des aiguilles.

La façon dont les parents réagissent eux-mêmes aux vaccins a une incidence sur le fait qu'un enfant développe ou non une phobie des aiguilles , soutient la Dre Pillai Riddell.

Faire la différence entre la peur et la phobie des aiguilles

Selon la psychologue clinicienne Rebecca Pillai Riddell, la peur des aiguilles est différente de la phobie des aiguilles.

Quand quelqu’un a peur des aiguilles, il a peur, il ne veut pas se faire vacciner, mais en fin de compte, il est capable de se faire vacciner, explique-t-elle. Quand une personne a une phobie des aiguilles, elle ne se fait pas vacciner en raison de la peur.

Quand quelqu’un a une phobie des aiguilles, ça nuit concrètement à sa vie. Une citation de :Dre Rebecca Pillai Riddell, psychologue clinicienne

La psychologue clinicienne soutient qu’une phobie des aiguilles peut être traitée avec des consultations psychologiques et des techniques pour réduire l’anxiété associée aux aiguilles.

La Dre Rebecca Pillai Riddell est psychologue clinicienne et chercheuse à l'Université York. Photo : Rebecca Pillai Riddell

Selon la pédiatre Evelyne Trottier, une phobie des aiguilles peut avoir des effets néfastes sur la trajectoire de santé d’une personne… et même de ses enfants.

La peur et la phobie des aiguilles ont des effets à long terme, à l’âge adulte. Ça peut faire en sorte qu’une personne ne consulte pas un médecin ni un dentiste, explique-t-elle. Certains ne font pas vacciner leurs enfants parce qu’eux-mêmes ont peur des aiguilles.

La phobie des aiguilles, elle n’est pas banale. Elle peut complètement changer la trajectoire de soins d'une personne et même de ses enfants. Une citation de :Dre Evelyne Trottier, pédiatre urgentiste au CHU Ste-Justine

Des solutions pour réduire l’anxiété

Pour ceux et celles qui ont une phobie ou une peur des aiguilles, mais veulent tout de même se faire vacciner contre la COVID-19, il y a des solutions possibles.

C’est important de se préparer psychologiquement au rendez-vous, de se demander à quoi on va penser, de mettre l’accent sur la respiration, dit la Dre Trottier.

La pédiatre suggère également que les adultes qui savent qu’ils ont des problèmes avec les aiguilles aillent s’acheter une crème anesthésiante pour se préparer à l’administration du vaccin.

Il faut écouter l’expérience de la personne et il faut lui montrer de l’empathie pour ce qu’elle vit pendant une séance de vaccination Une citation de :Dre Evelyne Trottier, pédiatre urgentiste au CHU Ste-Justine

C’est justement ce qu’a fait Samantha Yammine, qui s’est fait vacciner à la fin mai dans une clinique qui offre des mesures d’accessibilité à Toronto.

La journée de mon vaccin, j’ai pris congé. J’ai beaucoup pleuré… j’ai même dû repousser mon rendez-vous parce que je ne me sentais pas prête. Ensuite avant de partir, j’ai mis de la crème anesthésiante et j’ai écouté ma musique tout le long, confie-t-elle.

On a souvent enseigné aux médecins et aux infirmières qu’une procédure se passe bien si elle a été réussie… même si le patient est en pleurs. Mais ce n’est pas le cas; le patient doit aussi trouver que ça se passe bien! lance la Dre Evelyne Trottier.

Finalement, Samantha Yammine ne s’est pas évanouie et elle constate que sa vaccination contre la COVID-19 a été une de ses meilleures expériences de vaccination.

Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien, dit-elle. Je me suis sentie écoutée, et c’est tellement important.

Avec les informations de CBC Metro Morning