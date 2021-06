« La Caisse de dépôt doit se retirer des énergies fossiles », plaide une coalition

Des groupes citoyens et environnementaux de la province, comme Sortons la Caisse du carbone et la Coalition Fjord, dénoncent la participation financière indirecte de la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans le projet GNL Québec.

Selon son rapport annuel de l’année 2020, la Caisse de dépôt est actionnaire à 20 % de l'entreprise belge Fluxys SA.

Fluxys SA gère plusieurs terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié en Europe. L’entreprise belge est devenue en mars dernier le partenaire industriel du projet Hanseatic Energy Hub (HEH), qui consiste à bâtir un terminal permettant d’importer du GNLgaz naturel liquéfié , en vue de sa regazéification.

Jeudi, GNL Québec a annoncé un partenariat stratégique avec cette même entreprise située près de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne.

Grâce à ce partenariat entre cette entreprise allemande et l’entreprise canadienne, le promoteur du projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay pourrait vendre une partie de sa production au pays européen, actuellement très dépendant du charbon.

La co-porte-parole de la coalition Sortons la Caisse du carbone, Mélanie Busby, déplore l’investissement de la Caisse de dépôt dans des énergies fossiles avec l’argent du bas de laine des Québécois .

Pour le gaz, ils s'obstinent à vouloir investir dans des infrastructures gazières en prétendant que c'est une énergie de transition. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une énergie de transition. On est capable à l'heure actuelle de passer du charbon à des énergies renouvelables, donc on pense que ça nous empêche d'aller de l'avant et de faire la transition dont on a besoin.

La coalition Sortons la Caisse du carbone demande à la Caisse de dépôt et placement du Québec de se retirer du projet pour des raisons éthiques et économiques.

L’équipe de Radio-Canada a tenté de joindre un porte-parole de la Caisse de dépôt pour obtenir des commentaires samedi, en vain.

Avec Jean-François Coulombe.