Une survivante d’un pensionnat autochtone veut marcher de Prince Albert à Ottawa

Une survivante d’un pensionnat autochtone de la Saskatchewan entame samedi une marche de Prince Albert jusqu’à Ottawa dans le but de permettre la guérison des autres survivants.

Patricia Ballantyne veut d’abord rendre hommage aux 215 enfants dont les restes ont été découverts sur le terrain du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique.

Sa marche partira du site de l'ancien pensionnat autochtone de Prince Albert jusqu’à la capitale fédérale.

Patricia Ballantyne dit que les mauvais traitements dont elle a été victime alors qu’elle était une petite fille la hantent encore.

Pour moi, c'était un cauchemar , indique-t-elle.

La femme explique qu’elle voit encore dans la communauté les auteurs d’agressions physiques qu’elle a subies au pensionnat de Prince Albert.

Mme Ballatntyne espère que sa démarche inspirera d'autres personnes qui ont survécu au système des pensionnats autochtones afin qu’elles racontent leurs expériences.

Je veux qu'elles soient en mesure de partager leurs histoires , dit-elle.

Pour elle, parler de ses expériences l'a soulagée.

Même s'ils ne veulent pas en parler et qu'ils viennent juste pour la marche, peut-être que cela leur remontera le moral. Peut-être que cela les guérira , croit-elle.

Au moment de commencer sa longue marche, la femme plaide aussi pour que les auteurs d’actes préjudiciables envers les enfants dans les pensionnats autochtones soient punis.

Les noms de ces prédicateurs, religieux, superviseurs, […] ont les connaît, alors comment se fait-il que le gouvernement n'inculpe pas ces personnes ? , se demande-t-elle.

En Saskatchewan, les membres de la communauté et les experts pensent que plus de 566 enfants sont morts alors qu'ils fréquentaient les pensionnats, dont près de 200 n'ont toujours pas été identifiés.

À la fin du mois de mai, la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) et le gouvernement de la Saskatchewan ont demandé au premier ministre Justin Trudeau et à tous les partis fédéraux de prendre rapidement des mesures pour localiser et identifier tout lieu d'enterrement collectif dans les pensionnats de la province.

Services à l’enfance et à la famille

À Ottawa, Patricia Ballantyne espère rencontrer le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, pour parler de la réforme du système des services à l'enfance et à la famille des Autochtones.

La femme dit ne pas comprendre pourquoi de nombreux enfants autochtones sont retirés de leur famille. Elle souhaite que le système actuel de placement soit aboli et remplacé par une approche tenant compte des exigences culturelles autochtones.

Dans une déclaration du bureau de M. Miller, celui-ci reconnaît que beaucoup trop d'enfants autochtones ont subi des préjudices dans le système de services à l'enfance et à la famille et promet que son bureau trouvera des solutions au problème.

Avec les informations de Morgan Modjeski