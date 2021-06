COVID-19 : 99 nouveaux cas et 3 décès de plus en Saskatchewan

La Saskatchewan annonce 99 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus dans son bilan publié samedi.

Depuis le début de la pandémie, 47 285 Saskatchewanais ont été infectés par la maladie.

Les décès, ceux de deux personnes de 80 ans et plus, ainsi que celui d'une personne entre 60 et 69 ans, ont été recensés dans le nord-ouest de la province et la région de Saskatoon.

Parmi les nouveaux cas, 19 se trouvent dans le nord-ouest, 18 dans le centre-sud, 16 à Saskatoon et 11 à Regina.

Selon les autorités sanitaires, 147 personnes de plus se sont remises de la maladie et le nombre de cas actifs est maintenant de 1242.

Le gouvernement annonce qu’il y a 98 hospitalisations à travers la province, avec 19 patients aux soins intensifs.

Les autorités indiquent également qu’elles ont effectué 2021 tests de dépistage dans les dernières 24 heures, ce qui porte à 872 710 le nombre total de tests effectués dans la province.

Au cours de la dernière journée, plus de 16 600 doses de vaccins ont été administrées.