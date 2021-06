Des milliers d'opposants aux mesures sanitaires dans les rues de Montréal

Les protestataires se sont donné rendez-vous vers 13 h 30 devant le Complexe Guy-Favreau, au centre-ville, où sont situés les bureaux de Santé Canada dans la métropole. Ils ont ensuite pris d'assaut le boulevard Saint-Laurent pour se rendre au parc Jarry.

Les participants à cette manifestation intitulée Mon corps, mon choix invoquent entre autres le fait que le nombre de cas déclarés est en baisse dans la province à l'heure actuelle et que les soins intensifs ne sont plus engorgés.

Certains réclament le droit au libre choix en ce qui a trait au port du masque et à l'administration du vaccin. D'autres qualifient cette pandémie de mascarade ou de complot .

Où est la science derrière le port du masque en milieu communautaire? On n’a toujours pas de données à ce sujet. Et où est la science derrière le couvre-feu qu'on a eu tout ce temps-là? demande un protestataire.

Dans la foule, on trouvait des gens de tous âges, jeunes, adultes et retraités. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Un autre participant plaide pour une réelle discussion sociale : On aimerait ça, avoir un débat public. C'est pourquoi on se bat. On a nos spécialistes et nos médecins, nous aussi.

Les manifestants ont défilé sans masque et sans respecter la distanciation physique. Ils ont lancé des cris tels que Liberté et Réveille Montréal .

Sur une pancarte, on pouvait lire des slogans comme Stop à l'urgence sanitaire injustifiée , Ma santé, mon choix, mon droit , ou encore, Fauci, t'es cuit .

On pouvait voir flotter des drapeaux du Québec, de l'Acadie et des Patriotes. Le tout s'est déroulé de façon pacifique et s'est terminé vers 17 h 30 au parc Jarry.

La manifestation s'est passée dans le calme, grosso modo , selon un relationniste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui devrait pouvoir fournir un bilan d'ici le début de la soirée.

Avec les informations de Louis de Belleval