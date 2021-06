Front commun de Québec solidaire et du Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka

Selon elle, le gouvernement s’entête à refuser de protéger la rivière Péribonka.

Les citoyens ici forment un excellent exemple de mobilisation réussie et sincèrement engagée. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils sont en action pour protéger le panorama et la biodiversité de la rivière et réclamer cette aire protégée. Il n'y aucune raison valable de ne pas leur accorder, même le ministère de l'Environnement l'a autorisé. J'invite le ministre à venir constater à son tour le potentiel de cette rivière et à reconnaître la nécessité de la protéger , a affirmé la députée solidaire.

Le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka défend ce projet d'aire protégée situé sur le le couloir de la rivière entre le lac Tchitogama et les fourches de la Manouane, depuis une dizaine d'années, mais le dossier stagne selon Thérèse Gagnon qui appartient à l'organisation..

Ça a été très difficile à faire accepter par le ministère de la Forêt, déjà là mais il ne faut pas oublier que le projet est accepté par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. Où le bât blesse? se questionne-t-elle, il y a un entêtement quelque part , dit-elle.

Alors que ce territoire présentait tous les critères de qualité pour la création d'une aire protégée d'exception, le gouvernement a décidé de protéger, un peu plus au sud, une zone couverte de marécages qui est traversée de part en part par une ligne de transport d'énergie et qui est contiguë à un ancien site d'enfouissement. C'est mépriser le travail bénévole des citoyens qui réclament depuis plus d'une décennie la protection de ce territoire ayant une grande valeur écologique

La députée de Québec solidaire précise aussi dans un communiqué de presse, envoyé samedi matin, que depuis plusieurs mois son parti « talonne le gouvernement au sujet de ce projet d'aire protégée »

L'association de Québec solidaire du Lac-Saint-Jean dénonce l'inaction du gouvernement et la mauvaise foi du ministre des Forêts dans le dossier des aires protégées , peut-on également lire dans ce même communiqué.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe