200 personnes à un rave illégal dans un parc de Toronto

Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, vers 21 h 30, il y avait environ 200 personnes sur place.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on voit un DJ qui fait jouer des disques et une foule de gens qui dansent, se balancent au rythme de la musique et boivent de l’alcool. Certains portent des masques, d’autres pas.

Les policiers n’ont pas porté d’accusations ou distribué de contraventions immédiatement, mais, selon un porte-parole, cela pourrait arriver ultérieurement.

La fête, qui avait été annoncée sur les médias sociaux, contrevient aux règlements en vigueur pour freiner la propagation du coronavirus.

Même si l’ordre de rester à la maison a été levé plus tôt cette semaine, les grands rassemblements extérieurs sont toujours interdits et les gens doivent porter un masque quand ils ne peuvent maintenir une distance de deux mètres.

