Une 4e démission paralyse le conseil municipal de Saint-Mathieu-du Parc

À la suite de la démission du conseiller Rénald Grenier vendredi, le conseil municipal de Saint-Mathieu-du-Parc n’a plus le quorum nécessaire pour tenir une séance, peut-on lire sur le site web de la municipalité.

Le Code municipal du Québec établit que le quorum d’un conseil municipal est atteint lorsque la majorité de ses membres sont présents à la séance. À Saint-Mathieu-du-Parc, ce seuil est de quatre membres. Or, il ne reste que deux conseillers et la mairesse au sein du conseil.

Vous comprendrez que si on n’a plus quorum, c’est qu’on était déjà un conseil fragilisé à ce niveau-là. C’est sûr que c’est dommage mais compte tenu des circonstances, vous comprendrez que chaque conseiller est libre de ses décisions , a commenté Mme Magny.

La mairesse Josée Magny rencontrera la Commission municipale du Québec ( CMQCommission municipale du Québec ) lundi pour évaluer les prochaines étapes.

La Commission municipale va nous apporter le soutien dont on a grandement besoin. Une citation de :Josée Magny

La mairesse rapporte avoir eu des discussions avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la CMQCommission municipale du Québec . Elle affirme que des élections partielles pourraient être une solution temporaire d'ici les élections municipales en novembre. Entre-temps, il est possible que la CMQCommission municipale du Québec administre la municipalité ou que cette dernière soit mise sous tutelle.

Selon la mairesse, plusieurs dossiers restent en plan à cause de la situation, notamment l’établissement d’un parc communautaire, la poursuite de travaux routiers, le développement de l’écoquartier ainsi que les travaux entourant la station d’eau potable pour les résidents dans le secteur de la montagne.

Un départ avec regret

Rénald Grenier, qui était conseiller responsable de la Sécurité publique, confie avoir choisi de quitter son poste parce qu'il n'était pas en accord avec les décisions du conseil municipal. Il affirme avoir choisi sa santé et son bien-être après avoir vécu de la frustration et de l'angoisse au cours de la dernière année. Il devait terminer son mandat à l'automne.

Avec les informations de Claudia Cantin