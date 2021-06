Plus de 60 avis de dommages adressés à la Financière agricole régionale

La Financière agricole du Québec a reçu un peu plus d'une soixantaine d'avis de dommage d'agriculteurs de l'Abitibi-Témiscamingue touchés par le plus récent épisode de gel.

Les pertes les plus importantes sont enregistrées dans le canola et le soya.

Mais des avis de dommages sont également ouverts pour des pertes pour l'avoine, le blé, le bleuet, le foin, le maïs fourrager, le maïs-grain et l'orge.

Selon le directeur territorial de la Financière, Marc Dickey, il est encore trop tôt pour quantifier les pertes.

Toutefois dans des dossiers comme le soya, les dommages sont tellement importants qu'il faudra soit ressemer ou offrir des indemnisations.

Selon Marc Dickey, le dernier gel est l'un des plus importants qu'il a eu à gérer.

Les gels printaniers ça arrive. Mais un gel de cette ampleur-là, au cours des 20 dernières années, je ne me rappelle pas avoir eu un gel aussi intense qui a affecté la plupart des plantes, même dans certains cas les arbres. On suit les données et on s'assure d'accompagner adéquatement la clientèle. Moi depuis que je suis les dossiers, c'est un des très gros gels qu'on a, je ne me rappelle pas en avoir eu un aussi grand.

Marc Dickey affirme que les demandes d'indemnisation peuvent arriver à n'importe quel moment.