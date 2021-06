La rareté des logements touche les étudiants étrangers inscrits au CCNB

Le nombre d’inscriptions internationales au CCNB a augmenté de manière considérable dans les cinq campus francophones de la province.

Actuellement, on aurait même la possibilité de doubler l'effectif étudiant international mais on n'est pas certain que la région est en mesure de l'absorber.

Une citation de :Juan Manuel Toro Lara, directeur, gestion des inscriptions, CCNB, campus de Campbellton