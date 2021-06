Un jeu-questionnaire autour du lac Noranda pour la Journée internationale de l’environnement

L'organisme à but non lucratif le Géco, le groupe éco citoyens, a organisé l’activité J’aime ma planète à Rouyn-Noranda. Des pancartes avec des questions concernant les changements climatiques et l’environnement étaient installées à divers endroits le long du sentier.

Camille Lambert, âgée de 7 ans, dit être surprise par certains faits qu'elle a appris au travers du parcours.

Il y a beaucoup de tonnes de déchets. Je pensais que les personnes se ramassaient. Ils ne se ramassent pas , remarque-t-elle.

Son père Kevin Lambert était lui aussi étonné par les statistiques sur la quantité de déchets produits par la population

Les questions nous portent à réfléchir, et des fois, on apprend de mauvaises choses sur l'être humain, mais c'est la réalité quand même constate-t-il.

Cynthia Roy et sa famille participaient au parcours organisé par le GECO autour du lac Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

François-Xavier Marcotte, son frère et ses parents étaient eux aussi enthousiastes d’en apprendre davantage sur les enjeux environnementaux.

Les trois premières questions, on les a trouvées faciles, mais peut-être que les prochaines vont être plus difficiles , dit-il.

Le directeur général du Géco, Maurice Duclos, indique que le but de l'activité est de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux.

Ce sont des questions avec des choix de réponses qui nous permettent de réfléchir. Est-ce qu’on a adopté les bonnes habitudes? Est-ce qu’il y a une telle sorte d’information par rapport aux changements climatiques, par rapport aux gaz à effet de serre que l’on comprend mieux ou que l’on pourrait peut-être mieux comprendre? C’est un peu l’objectif , souligne-t-il.

Roxanne Breton et Daniel Richer accueillaient les participants aux sentiers Kiwanis. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Cynthia Roy, accompagnée de son conjoint et de ses enfants, se réjouissait que l’activité comporte un volet éducatif. On voulait faire une sortie avec les enfants et puis en même temps en profiter pour transmettre aux enfants des notions environnementales , dit-elle.

Les 200 premiers participants recevaient des plants de tomate quand ils avaient terminé le parcours éducatif.