JPMorgan recommence à faire des dons aux partis politiques

La première banque des États-Unis par actifs avait cessé de verser toute contribution financière aux responsables républicains ou démocrates dans la foulée des violences au Capitole, quand une foule de partisans de Donald Trump avaient violemment envahi le siège du Congrès.

C'était un moment unique et historique où, à notre avis, le pays avait besoin que nos élus mettent de côté leurs différences et fassent preuve d'unité , a indiqué le comité d'action politique de la banque dans une note adressée aux employés vendredi et obtenue par l'AFP.

Le comité, qui est financé par les dons des employés, précise que la poignée de membres du Congrès qui ont voté contre l'approbation de décomptes électoraux certifiés par les États ne recevront pas de dons de sa part pendant le cycle électoral en cours – qui se termine en novembre 2022 avec les élections parlementaires de mi-mandat.

D'autres sociétés

De nombreuses autres sociétés et figures du monde des affaires avaient rapidement dénoncé les violences, puis suspendu leurs dons.

Plus récemment, des coalitions de petites et grandes entreprises se sont opposées aux projets de réformes électorales des républicains du Texas.

Ces nouvelles lois visent officiellement à rendre les élections plus sûres en restreignant certaines modalités, comme les plages horaires étendues ou le vote par correspondance.

Volonté de favoriser des politiques sociales

Ces dispositions pour faciliter le vote sont cependant particulièrement prisées des minorités, notamment des Afro-Américains, et les réformes républicaines sont perçues comme une tentative de décourager des électeurs généralement plus favorables aux démocrates.