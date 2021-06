Un maire dénonce un manque d’ambulanciers dans les zones rurales de la Saskatchewan

Selon lui, cela assurerait une disponibilité 24 heures sur 24 des services médicaux d’urgence pour Glenavon, située à 45 kilomètres de Kipling, et les communautés environnantes.

Il ne devrait pas être nécessaire qu'un être humain perde la vie pour obtenir un financement. Une citation de :Bill Sluser, maire de Glenavon

Glenavon est à 30 minutes de route du service le plus proche, qui serait Grenfell. Si une ambulance n'est pas disponible à Grenfell, l'attente pour obtenir des soins médicaux peut durer entre une heure et une heure et demie, dit-il.

Depuis le début de la pénurie, il y a eu trois cas où des services d'urgence ont été nécessaires dans sa communauté. Tout s'est bien terminé, mais il aurait fallu que ce soit plus rapide, raconte-t-il.

Manque depuis janvier

Les résidents et les communautés rurales de la Saskatchewan veulent la même tranquillité d'esprit que les résidents des villes lorsqu'ils appellent le 911 pour une ambulance, selon Vicki Mowat, députée néo-démocrate.

Depuis janvier, il manque un travailleur paramédical à Kipling et dans la région, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'ambulance pendant les deux tiers du mois dans la collectivité du sud-est de la Saskatchewan , a-t-elle déclaré.

Le maire de Glenavon a mentionné que l'ambulancière paramédicale en poste à Kipling est partie en congé de maternité. L'Autorité de santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) a été incapable de la remplacer.

Quelques personnes ont posé leur candidature. Dès qu'elles ont découvert le salaire et la structure de travail, qui est de cinq dollars l'heure jusqu'à ce qu'on vous appelle, elles ont retiré leur nom de la liste , a-t-il évoqué.

La province a déclaré que dans les zones à faible volume d'appels, comme les communautés rurales, le personnel travaille sur appel.