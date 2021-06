Un nouveau cas de COVID-19 en Gaspésie, ce samedi

Bien que le mois de juin soit bien jeune pour tirer des conclusions, la situation épidémiologique des premiers jours ressemble à celle de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril.

Quatre cas ont été recensés dans les cinq premiers jours du mois. Les deux éclosions survenues en mai dans les MRC d’Avignon et de la Haute-Gaspésie se résorbent peu à peu.

Les autorités sanitaires font état de trois nouvelles personnes considérées comme rétablies. Il ne reste donc que 14 porteurs actifs du virus dans la région. On dénombre sept de ces personnes dans chacune des MRC d’Avignon et de la Haute-Gaspésie. Il n’y a plus de personne officiellement contagieuse dans toutes les autres MRC du territoire depuis le début de la semaine.

En raison de ce bon bilan épidémiologique, la Gaspésie Îles-de-la-Madeleine passera au prépalier d’alerte vert dès le lundi.

En début de semaine, le niveau d’alerte de la région n’avait pas été abaissé comme celui de bien d’autres régions du Québec à cause, selon le directeur régional de la santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger, des deux éclosions du mois de mai.

Le médecin indique qu’il a su convaincre le ministre de la Santé et le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, que la situation était tout à fait sous contrôle.

Heureux de ce changement de niveau d’alerte, le Dr Bonnier-Viger rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue les mesures d’hygiène de base, même si de plus en plus de gens sont vaccinés.

Vaccination

Près de 70 % de la population gaspésienne, toutes catégories d'âges confondues, a reçu une première dose de vaccin tandis que 12 % ont déjà reçu leur seconde dose. Dans l’archipel madelinot, ce pourcentage est encore plus élevé puisque 80 % de la population a été vaccinée et plus du quart avec les deux doses du vaccin.

Jusqu’à maintenant, 2030 personnes ont reçu un résultat positif au test de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles. Une personne est toujours hospitalisée en raison de la maladie qui est la cause de 46

décès dans la région.

Trois cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan du Centre de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, samedi. Aucune de ces nouvelles infections n’a été dépistée dans les MRC de la Matanie, de la Mitis et de la Matapédia.

Il n’y a pas qu’en Gaspésie que la propagation du virus ralentit. Québec rapporte 228 nouveaux cas et une forte baisse des hospitalisations. La santé publique fait aussi état de quatre nouveaux décès pour un total de 11 150 morts depuis le début de la pandémie.