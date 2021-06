Des étudiants amassent des milliers de dollars pour la crise sanitaire en Inde

Un groupe d'élèves de 7 e année de Surrey, en Colombie-Britannique, a déjà récolté des milliers de dollars pour aider à mitiger l’impact de la COVID-19 en Inde. Ils espèrent en amasser encore plus avec une vente aux enchères d'art la semaine prochaine.

Les élèves de l'enseignant Dale Cope, à l'école Khalsa, voulaient faire une différence pour le peuple indien. Ils ont donc passé deux semaines à rassembler des effets personnels dont ils étaient prêts à se séparer et à acheter des collations qu'ils ont vendus à une table installée dans le couloir de l'école.

Grâce à leur étale, ils ont déjà amassé plus de 3000 $.

Ils ont déjà dépassé toutes mes attentes. Ma pensée initiale était que ce serait génial s'ils récoltaient 700 $. Ils ont assurément battu ça , se réjouit M. Cope.

Leurs premiers efforts ont été si fructueux qu'ils ont décidé de continuer. Ils organiseront une vente aux enchères d'art en ligne, lundi, vendant leurs propres peintures et créations multimédias.

Ils sont déjà des leaders à part entière. Ils sont certainement en train de changer le monde , dit M. Cope.

Les étudiants ont voté pour envoyer leurs gains à Khalsa Aid, une organisation internationale à but non lucratif qui fournit aux hôpitaux indiens durement touchés des fournitures médicales indispensables comme des concentrateurs d'oxygène.

Les hôpitaux indiens ont été submergés de patients atteints de la COVID-19 ces derniers mois. M. Cope dit que ses étudiants ressentent un lien fort avec le pays.

Ils ont tous une famille élargie vivant en Inde, et nous avons eu plusieurs étudiants et enseignants qui ont perdu des proches au cours des derniers mois. Parfois, c'est très soudain et ils perdent plusieurs membres de leur famille en une journée. C'est déchirant , déplore-t-il.

Les étudiants qui ont parlé à CBC News cette semaine ont exprimé leur fierté de ce qu'ils ont accompli.

Tous les habitants de l'Inde ont de la difficulté avec leurs besoins et leurs soins médicaux , dit Karamvir Thiara. Je suis très heureux de les avoir aidés avec ça.

Avec les informations de Zahra Premji