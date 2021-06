Le pont de l'Île-aux-Tourtes complètement rouvert à la circulation

Deux semaines après sa fermeture d'urgence , le pont de l'Île-aux-Tourtes qui relie Vaudreuil-Dorion et Senneville, dans l'ouest de l'île de Montréal, a été complètement rouvert à la circulation vers 7 h samedi matin avec trois voies de circulation par direction.

Les mesures d'atténuation déployées, comme la gratuité et l'ajout de départs sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson et le retrait du péage sur l'autoroute 30, ont pris fin avec la réouverture complète du pont, ont indiqué dans un communiqué le ministre des Transports François Bonnardel et la ministre responsable de la Métropole Chantal Rouleau.

Je sais que les deux dernières semaines ont été difficiles pour les usagers de la route dans le secteur du pont de l'Île-aux-Tourtes, et je les remercie pour leur patience. Une citation de :François Bonnardel, ministre des Transports

Je tiens à rappeler que le pont est sécuritaire et que les usagers de la route peuvent y circuler en toute tranquillité , a-t-il précisé.

La fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes, le 20 mai dernier, a surpris bien des gens, y compris des élus municipaux.

Ce sont des bris et des dommages causés à des tiges de renforcement, lors de travaux de forage, qui ont provoqué sa fermeture complète.

Le pont de l'Île-aux-Tourtes, mis en service en 1965, est situé dans l'axe de l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40).

Dès le lendemain de sa fermeture, d'importants bouchons de circulation étaient observés dans l'ouest de la Montérégie, en particulier sur l'autoroute 20, aux approches de Montréal.

Des travaux d'urgence ont été réalisés sur les poutres; la réouverture complète de ce lien autoroutier était initialement prévue le 21 juin.

Près de 87 000 véhicules empruntent le pont de l'Île-aux-Tourtes chaque jour, dont environ 10 % de camions, selon des données de 2019 du ministère des Transports du Québec.