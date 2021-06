Pour pouvoir passer à la première étape de son déconfinement lundi, le Nouveau-Brunswick doit vacciner 14 800 personnes par jour. Une mise à jour doit avoir lieu lundi pour annoncer le passage ou non à cette première qui comprend la possibilité de voir tous ses amis et toute famille, ainsi qu’organiser des rassemblements intérieurs informels.

La cible que s’est fixée la province pour commencer son déconfinement lundi, c’est que 75 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus aient reçu une première dose du vaccin avant la fin de la journée lundi. En plus, toutes les zones doivent demeurer en jaune et le nombre d’hospitalisations doit rester bas.

Pour l’instant, les autorités assurent que la province pointe à 68,5 %, en date de vendredi. En comparaison avec le taux annoncé par la province dans un communiqué vendredi, il y a eu une augmentation de 1,1 point de pourcentage. Les autorités estiment que pour atteindre les 75 %, 14 800 personnes devront recevoir leur vaccin par jour d’ici la fin de la journée lundi. À titre de comparaison, plus de 11 000 Néo-Brunswickois se sont fait vacciner jeudi.

Pour l’aider à atteindre son objectif, la province enverra un courriel aux résidents du Nouveau-Brunswick qui sont de retour dans la province pour savoir s’ils ont reçu dans une autre province une dose du vaccin.

La médecin-hygiéniste en chef encourage les Néo-Brunswickois à recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19. La Dre Jennifer Russell assure que la vaccination permettra les rassemblements.

Nous savons que les gens voudront passer du temps à l'extérieur avec le temps chaud, mais il est important que les gens se fassent vacciner maintenant pour que nous puissions nous rassembler à l'avenir , soutient-elle dans un communiqué.

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell (archives) Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Neuf nouveaux cas

La région de Bathurst et de la Péninsule acadienne rapportait huit nouveaux cas jeudi. Vendredi, bien qu’il n’y ait qu’un nouveau cas dans la région, on apprenait que 150 personnes devaient s’isoler.

Mais samedi, la zone 6 ne compte que deux nouveaux cas sur les neuf annoncés par la province.

La région de Moncton signale trois nouveaux cas et celle de Fredericton, cinq. Dans ces deux régions, quatre cas font l’objet d’une enquête, mais aucune enquête n’a été ouverte pour ceux de la région de Bathurst et de la Péninsule acadienne.

La province compte 149 cas actifs et cinq Néo-Brunswickois sont à l’hôpital en raison de la COVID-19, dont quatre dans la province.