À 85 ans, Yvon Deschamps s’est lancé sur YouTube

Il n’est jamais trop tard pour se laisser rattraper par la technologie. À l’invitation de ComediHa!, Yvon Deschamps a lancé le mois dernier sa propre chaîne YouTube, où il publie certains de ses monologues, de ses chansons et de ses numéros les plus mémorables. Samedi, en entrevue à RDI Matin, ce monument de l’humour, qui compte plus de 50 ans de carrière, a expliqué vouloir faire ainsi davantage connaître son œuvre.

La chaîne YouTube de l’humoriste lui permet notamment de replacer dans leur contexte certains extraits déjà publiés par d’autres sur la plateforme, mais trop courts selon lui pour être compris au second degré.

Naturellement, c’est très délicat à cause du contenu, de ce que j’écrivais. Mes personnages ont dit des choses épouvantables, mais quand on a tout le monologue, on comprend pourquoi , a-t-il déclaré à la journaliste Anne-Andrée Daneau. Mais si on retire juste un 30 secondes sur YouTube, des fois ça peut faire : "hein, mais qu’est-ce qu’il dit là!"

Cette chaîne YouTube lui permet aussi de toucher des droits d’auteur. De toute façon, c’est plein d’affaires sur YouTube. On est aussi bien de les ramasser sur une chaîne, comme ça on a des petits droits en plus, qu’on n’avait pas avant.

Yvon Deschamps lance sa chaîne YouTube

ComediHa! diffuse également sur sa plateforme payante en ligne une dizaine de captations de ses spectacles et monologues, des années 1970 à aujourd’hui.

Malgré son désir d’exprimer des choses , Yvon Deschamps ne compte pas revenir sur scène. Si je vais sur une scène, c’est parce que c’est un de mes amis qui fait un show et qui m’a mis une chaise à côté pour que je le regarde , a-t-il affirmé en riant.