Début de la vaccination à l’auto au PEPS

C’est au tour du CIUSSS de Capitale-Nationale d'offrir la vaccination à l’auto . Le service est disponible dans le stationnement du Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) de l’Université Laval et déjà à l’ouverture, samedi matin, plusieurs automobilistes avaient choisi d’en profiter.

La vaccination à l’auto a lieu au PEPS ce week-end et en fin de semaine prochaine. Comme pour les autres cliniques, la prise de rendez-vous se fait sur le site de Clic Santé.

Aujourd'hui, c'est 260 personnes qui vont recevoir une première dose , affirme Patricia McKinnon, la responsable de la campagne de vaccination pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Si on voit qu'on est capable d’en faire plus, il y a des plages supplémentaires qui seront rajoutées la fin de semaine prochaine.

Patricia McKinnon, la responsable de la campagne de vaccination du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Une fois placés dans le stationnement, les gens n’ont plus à se déplacer, puisque ce sont les vaccinateurs qui se rendent directement à eux. C'est un concept de vaccination en îlot. L'évaluation, l'injection et l'attente se font toujours au même endroit , poursuit la responsable de la campagne.

Pour profiter du service, le véhicule ne peut pas excéder une hauteur de 6 pieds et 6 pouces.

Dominic Lemaire a sauté sur l'occasion de venir se faire vacciner dans le confort de son véhicule.

C'était le rendez-vous le plus rapidement disponible , explique-t-il pendant l'attente de 15 minutes qui succède l'injection. Là, je peux écouter ma musique et rester tranquille dans mon auto.

Un concept qui pourrait rester

Les équipes de vaccination se déplacent avec leur matériel d'auto en auto. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Le CIUSSS a instauré le service pour diversifier l'offre vaccinale et ainsi rejoindre plus de gens. On voulait offrir ce choix-là aux familles pour qui ça peut être un peu plus complexe. On pense à des parents monoparentaux, s’ils ont un bébé et qu’ils veulent faire vacciner leurs autres enfants qui ne veulent pas y aller avec l'école , explique Patricia McKinnon.

Le CIUSSS est d'ailleurs en train d’évaluer un endroit qui pourrait être utilisé de façon permanente, cet été, pour offrir la vaccination à l’auto. Ça pourrait aussi nous permettre de faire du sans rendez-vous pour une première ou deuxième dose , croit Patricia McKinnon.

Déjà à l’ouverture de la clinique de vaccination, samedi matin, plusieurs personnes avaient choisi de se faire vacciner à l'auto. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La députée caquiste de Jean-Talon, Joëlle Boutin, croit que cette façon de faire pourra notamment être avantageuse à mesure que les rendez-vous pour la deuxième dose peuvent être devancés.

Ça prend 21 minutes totales pour se faire vacciner. Donc 6 minutes pour se faire vacciner, 15 minutes pour l'attente. On n'a plus vraiment de raison de ne pas se faire vacciner , affirme-t-elle.

Vaccination à plein régime

La campagne progresse bien dans la Capitale-Nationale. Tous nos sites sont ouverts à deux quarts de travail, donc on est au maximum de notre capacité de vaccination pour la région. Juste en fin de semaine, on va passer plus de 15 000 doses , se réjouit Patricia McKinnon.

Par ailleurs, la vaccination sans rendez-vous pour obtenir une première dose du vaccin Pfizer se poursuit jusqu’à dimanche, à ExpoCité.