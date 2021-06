Plusieurs facteurs responsables de la mort de Stéphanie Boutot

La coroner estime qu'il s'agit une mort accidentelle due à plusieurs facteurs sans lien entre eux, mais qui ont convergé vers le funeste événement.

Lors de l’examen du corps, la coroner a noté de graves lésions au crâne et au thorax. Elle en conclut que Stéphanie Boutot est morte d’un polytraumatisme.

Mme Boutot a été heurtée à l’arrière de la tête par l’extrémité droite de la pelle placée à l’avant de la déneigeuse. Elle a été projetée par l’impact et a été retrouvée gisante sur le bord de la route. L’enfant qui était avec elle n'a pas été blessé gravement.

Rapidement, des automobilistes sont venus à son secours puis un pompier. Elle ne présentait aucun signe de vie lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux.

Un mauvais concours de circonstances

D'après la coroner, la météo, le trafic et le non-respect de plusieurs règles de sécurité de la part de la victime sont parmi les principaux éléments à l’origine de l’accident.

La collision est, en effet, survenue en fin de journée, vers 16h25. À ce moment, le soleil était couché et Mme Boutot était dans une zone où il n’y a pas d’éclairage le long de la route. Il neigeait abondamment et la chaussée était glissante et enneigée, selon la coroner. La visibilité était également réduite.

La victime était toute de noire vêtue, sans aucun réflecteur, mais venait tout juste d’allumer sa lampe frontale. Par contre, elle marchait de dos à la circulation et était au téléphone avec des écouteurs.

Au moment de l’accident, le chauffeur de la déneigeuse, un homme qui 15 ans d'expérience, venait tout juste d’être ébloui par les phares d’un véhicule arrivant en sens inverse. Quand il a aperçu la piétonne, il a vainement tenté une manœuvre d’évitement.

L’abondante chute de neige n’a toutefois pas permis aux enquêteurs de déterminer l’endroit précis de l’impact ni de déceler des traces de freinage.

Enseignante en mathématique et en sciences à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, Stéphanie Boutot était mère de deux enfants de moins de quatre ans.