L’APTS en grève générale la semaine prochaine

Les 1850 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue seront en grève générale en début de semaine prochaine.

La grève prévue lundi et mardi touchera également l’ensemble des régions du Québec.

Elle vise à de dénoncer l’impasse dans les négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public.

Les 60 000 membres du syndicat de partout au Québec veulent infléchir la position intransigeante du gouvernement Legault face au personnel du réseau de la santé et des services sociaux , explique le syndicat dans un communiqué.

Sans convention collective depuis plus d'un an, les techniciens du milieu de la santé demandent de meilleures conditions et une meilleure reconnaissance de leur travail.

D'ailleurs, les professionnels et techniciens du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et des laboratoires CUSM de la région tiendront des piquets de grève devant les centres hospitaliers pendant la grève.