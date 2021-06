Un tournoi créé par et pour des joueurs de la OHL suscite l'intérêt de la LNH

Ce ne devait être qu'une idée folle lancée lors d'une soirée entre amis. Six semaines plus tard, 113 joueurs de hockey – la majorité de la Ligue de l'Ontario (OHL) – passaient les portes du ERIEBANK Sports Park, à Erie en Pennsylvanie, pour prendre part au PBHH Invitational, un tournoi organisé par quatre joueurs de la OHL.

C'est en regardant autour de nous et en écoutant les hymnes nationaux [avant le premier match lundi] que j'ai réalisé ''wow, on a vraiment réussi'' , raconte le défenseur Andrew Perrott.

Cet Américain de 19 ans a longtemps milité pour un retour au jeu dans la OHL pendant la pandémie. Il avait été l'instigateur d'une pétition pour inciter la ligue, le gouvernement de l'Ontario et la santé publique à trouver un terrain d'entente en février.

Quand la ligue a officiellement tiré un trait sur sa saison 2020-2021 à la fin avril, Perrott et ses amis Ryan Beck, Ryan Humphrey et Brendan Hoffman ont planché sur la création d'un tournoi amical aux États-Unis, d'où ils sont originaires et où les mesures sanitaires sont moins strictes. Au départ, ils songeaient à inviter leurs amis et leurs coéquipiers. Somme toute, rien de compliqué.

Je pensais que ça n'allait durer que trois jours à raison de deux matchs par jour, question de jouer quelques matchs. [Ils] disaient que ça pouvait être plus gros. Puis, les gens de l'aréna d'Erie s'en sont mêlés. Ils ont proposé que ça dure deux semaines et ç'a explosé à partir de ce moment-là , dit-il.

Andrew Perrott, Ryan Beck, Ryan Humphrey et Brendan Hoffman s'adressent aux participants du tournoi. Photo : Twitter/HhockeyPb

L'événement comprend finalement six équipes d'une vingtaine de joueurs chacune. Elles joueront toutes neuf matchs d'ici au 13 juin. Il n'y a pas de formule éliminatoire. Il n'y a pas de trophée à la fin. Pour la majorité des joueurs, c'est une simple occasion de jouer, ce qu'ils n'ont pas pu faire ces 16 derniers mois.

L'expérience des joueurs présents varie. Certains n'ont pas encore donné leurs premiers coups de patin dans la OHL alors que d'autres sont admissibles au repêchage de la Ligue nationale (LNH) cette année et voulaient faire la preuve de leur progression.

Il n'y a pas de ''superstars'' de la Ligue de hockey de l'Ontario, mais il y a beaucoup de bons joueurs. Le hockey est peut-être un peu ''sloppy'', mais c'est normal , explique le gardien de but Zachary Paputsakis, des Generals d'Oshawa.

Pendant les 16 derniers mois, on s'est tous entraînés fort. C'est une occasion de montrer tout le travail qu'on a fait devant des [recruteurs] de la LNH. J'ai mis tout ce travail-là et je ne voulais pas que ce soit pour rien , ajoute-t-il.

Chaque équipe dispute neuf matchs. Photo : Twitter/HhockeyPb

L'événement a en effet piqué la curiosité des équipes de la LNH, qui devaient jusque-là s'en remettre à des archives de la dernière saison pour évaluer la plupart des joueurs de la OHL. Au moment d'écrire ces lignes, 27 des 32 équipes de la LNH avaient déjà envoyé des recruteurs à Erie. Ils étaient 65 à assister aux premiers matchs, selon le journaliste local Mark Scheig.

Il devait y avoir d'autres tournois similaires à celui-ci, comme en Alberta par exemple, mais ils n'ont pas eu lieu alors le [PBHH Invitational] est un peu devenu le centre du monde du recrutement pour ces quelques jours! , fait-il remarquer.

Au total, 22 participants du tournoi figurent sur la liste des meilleurs espoirs nord-américains de la Centrale de recrutement de la LNH. Du nombre, l'attaquant Deni Goure, de l'Attack d'Owen Sound, espérait se démarquer à Erie, mais comble de malchance, il s'est blessé à une épaule à son deuxième match.

Je pense que je n'ai pas mal fait dans ma première joute. J'ai eu plusieurs occasions de marquer des buts, mais j'ai frappé le poteau quelques fois. J'ai fini le match avec une aide alors j'espère que ça va aider , dit-il.

J'avais pas vu les gars depuis vraiment longtemps, alors c'était quand même un bon sentiment de pouvoir passer du temps avec eux et de juste jouer au hockey aussi , ajoute-t-il.

L'événement coûtera au final près de 200 000 $. Une partie de la facture est assumée par les joueurs, qui ont chacun déboursé 750 $ en frais d'inscription. Le reste est couvert par des dons et des commandites.

La présence de plusieurs espoirs de la LNH n'est pas étrangère à ce succès, selon Andrew Perrott. Beaucoup d'agents de joueurs ont donné leur appui et même la OHL lui a levé son chapeau, elle qui avait jugé qu'elle ne serait pas en mesure d'organiser un tel tournoi avant le repêchage de la LNH.