COVID-19 : L’Ontario rapporte 744 nouveaux cas et 24 décés supplémentaires

Santé publique Ontario confirme toutefois 24 décès supplémentaires. Le nombre de morts liées à la maladie depuis le début de la pandémie atteint désormais 8844.

Avec plus de nouvelles guérisons que de nouveaux cas, la province voit encore une fois son nombre de cas actifs diminuer et passer sous la barre des 9000.

On rapporte par ailleurs 62 hospitalisations de moins, pour un total de 625, et le le nombre de patients aux soins intensifs diminue lui aussi pour atteindre 516 (-6).

Les chiffres du dépistage demeurent, eux, relativement faibles avec un peu moins de 28 000 tests réalisés au cours des dernières 24 h.

Vaccination

Du côté de la vaccination, la province a administré 172 855 doses hier. Plus de 9,8 millions d’Ontariens ont reçu leur première dose de vaccin, et plus de 963 000 sont complètement vaccinés.

Les experts de la santé qui conseillent le gouvernement Ford sur l'évolution de la pandémie exhorte la province à prioriser les zones chaudes lors de la distribution des deuxièmes doses de vaccins anti-COVID.

Cela comprend certains quartiers de Toronto et de Waterloo ainsi que la région de Peel où le variant Delta, découvert initialement en Inde, représente entre 25 % et 30 % des cas actifs.

Les experts soulignent que cette décision sera d'autant plus importante au cours des prochaines semaines pour freiner la propagation du variant Delta qui deviendra prédominant dans ces zones chaudes.