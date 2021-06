Le nombre de décès sur les routes de la région est demeuré stable en 2020

Le total des personnes impliquées dans un accident de la route dans la région est pour sa part en diminution de 18,6 % pour s’établir à 1065. Cinquante-quatre automobilistes ont dû être hospitalisés à la suite d’un accident, selon les données de la société d’État.

Pour l’ensemble de la province, ce sont 340 personnes qui sont décédées sur nos routes dans la dernière année, une hausse de neuf par rapport à 2019.

Malgré cette petite augmentation, le bilan reste néanmoins encourageant. Le nombre de personnes accidentées a chuté drastiquement avec des baisses de 33,9 % pour les accidents impliquant des blessés légers et de 20,3 % pour les blessés graves. Au total, ce sont 10 626 personnes de moins qui ont été blessées dans un accident de la route en 2020.

Cette baisse pourrait s’expliquer par les périodes de confinement causées par la pandémie alors que les Québécois et les Québécoises ont été invitées à demeurer à la maison.

La SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec rapporte cependant une augmentation de 22 décès chez les motocyclistes.

Le porte-parole du CAA-Québec, Nicolas Ryan, appelle les gens à la prudence à l’approche de la saison estivale. Les mesures d’assouplissement mises en place à travers la province pourraient aussi augmenter le nombre d’usagers sur le réseau routier au cours des prochaines semaines.

Quand on conduit moins, on peut perdre très rapidement les acquis au niveau de la conduite automobile, donc les réflexes qu’on a dans la vie de tous les jours, habituellement, on va circuler à tous les jours, donc on ne perdra pas ces réflexes-là , a-t-il averti.

Si on ne conduit pas pendant deux, trois, voire quatre semaines de temps, on va perdre ces petits réflexes-là, et lorsqu’on se retrouve sur la route, dans une situation peut-être un peu plus stressante, il y a peut-être de petits réflexes qui vont faire en sorte qu’on va causer un accident , a poursuivi le porte-parole du CAA-Québec.

Avec Gabrielle Morissette