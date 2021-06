L'exploitation des forêts anciennes inquiète les Britanno-Colombiens, selon un sondage

L'exploitation des forêts anciennes préoccuperait 78 % des Britanno-Colombiens, selon un sondage en ligne réalisé par Sierra Club de la Colombie-Britannique et Insights West afin d’évaluer l'opinion publique sur les pratiques forestières provinciales.

Le sondage a également révélé que 74 % des personnes sondées soutiennent l'idée de doubler la superficie des terres protégées dans la province.

La publication de ces résultats survient alors que les barricades restent en place et les arrestations se poursuivent dans le sud de l'île de Vancouver. Des manifestants tentent d'y empêcher l'exploitation des forêts anciennes dans les régions de Fairy Creek et de Walbran Valley.

En date de jeudi, 165 personnes avaient été arrêtées à la suite de l'application d'une injonction accordée par un tribunal de la Colombie-Britannique en mai, selon la GRCGendarmerie royale du Canada . Cette injonction interdit à quiconque d'empêcher le passage des travailleurs forestiers.

La Province doit tenir ses promesses

Selon le sondage, 85 % des Britanno-Colombiens estiment qu'il est important que le gouvernement provincial tienne sa promesse de protéger les forêts anciennes, tandis que 16 % disent que le gouvernement a fait un très bon ou un bon travail pour tenir cette promesse.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre John Horgan et la ministre des Forêts, Katrine Conroy, ont annoncé un plan visant à moderniser la politique forestière et à protéger les forêts anciennes, mais ils ont précisé que la mise en œuvre complète du plan prendra du temps.

Mme Conroy a également promis que d'autres ajournements visant à protéger temporairement la coupe de certains arbres anciens seraient annoncés cet été.

D'autres préoccupations

Le sondage de Sierra Club B.C. et Insights West a également classé les problèmes sociaux et environnementaux dont les résidents de la Colombie-Britannique se disent très préoccupés ou quelque peu préoccupés .

La COVID-19, la pauvreté et le déclin des stocks de saumon arrivant en tête de liste des Britanno-Colombiens. La crise des opioïdes, le changement climatique et le racisme systémique se retrouvent plus bas.