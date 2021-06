Le rodéo antirestrictions Plus de Jason Kenney ralliement pro rodéo (No More Jason Kenney Pro Rodeo Rally), devait avoir lieu les 5 et 6 juin.

Le juge John Rooke a rejeté les arguments de ses organisateurs, Ty et Gail Northcott, qui soutenaient que l’événement était un rassemblement politique.

L’injonction obtenue auprès de la Cour du Banc de la Reine interdit aux organisateurs du rodéo d’organiser de futurs événements qui ne respectent pas les ordres de santé publique de l'Alberta, comme le nombre maximum de participants pour les rassemblements extérieurs, le port du masque obligatoire, la distanciation physique ainsi que les règles entourant l’organisation de compétitions sportives et de spectacles.

Elle s’applique également à toute personne présente lors d’événements organisés par les organisateurs visés par l’injonction.

Il n’y a pas grand-chose à contester. L’événement ne pourra pas avoir lieu , affirme l’avocat d’ AHSServices de santé Alberta Kyle Fowler.

En réponse à l’injonction, les deux organisateurs ont annoncé que l’événement serait remis.

Nous voulons être clairs. Nous ne reportons pas l’événement par choix , affirme Ty Northcott, dans une déclaration publiée sur Facebook.

Ty et Gail Northcott sont à l’origine d’un autre rodéo illégal qui a rassemblé près de 3000 personnes au début du mois de mai. Ils ont plaidé non coupables à des accusations d’avoir enfreint la loi albertaine sur la santé publique.

Avec les informations de Meghan Grant et John Gibson